金門縣府將跨海參加旅展　搶攻秋冬旅遊商機

▲新冠肺炎疫情逐漸紓緩，金門縣府已推出一系列觀光活動，要搶秋冬遊客 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門縣政府在「台北國際夏季旅展」設置金門館展位，為年度盛大旅遊活動「金門海洋藝術季-金色寧境」及「金門老兵召集令」活動宣傳暖身，要搶攻秋冬旅遊商機！

縣府觀光處長丁健剛表示，新冠肺炎疫情逐漸紓緩，金門已推出一系列觀光活動，要搶秋冬遊客。本次特別邀請穿著草綠服的正港金門老兵志工協助宣傳「金門老兵召集令」活動。10月1日金門館的開幕也邀請知名網紅-耶比來推介金門遊程、與遊客互動，要搶攻年青市場。金門各參展業者也會在旅展前，將參展資訊於自家社群平台推播，共同行銷宣傳。

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▲為促進買氣，金門的旅行社也推出各式超值遊程及旅展價。（圖／記者林名揚翻攝）

觀光處表示，在金門館開幕將有送台金機票及藍色公路船票活動。參展期間每日有二場高粱掃帚DIY、消費滿500元就抽參加抽機票大獎、打卡送金門好禮以及打卡送金門老兵專屬紀念品！

▲為事前行銷，知名網紅-耶比已經在社群貼文，推介金門遊程，金門縣府要搶攻年青市場。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣旅行商業同業公會翁炳信理事長指出，為吸引民眾到金門館參觀及增加買氣，特別推出「金門海洋藝術季-金色寧境」自由行3天2夜「機+酒」每人6,499元起旅展價(兩人同行平日價），非常超值，詳情可洽詢旅展PAK專線082-372121。金門的旅行社也推出各式超值遊程及旅展價，有華府旅行社「金門自由選」、淘寶旅行社「淘氣寶貝遊金門」、鄉村旅行社「轉動金門—烈嶼新魅力 跳島三日遊」、金航旅行社「瘋金門鬥陣走」等。

▲金門各項特產都來參展，展售項目非常多，想搶好康的民眾請把握這難得機會。（圖／記者林名揚翻攝）

金門各項特產也都有參展，包括一來順貢糖、馬家麵線、浯記一條根、喬安牧場及全國唯一官窯的陶瓷廠，還有亨式暢遊的「DIY體驗活動」、金廈海運的「海上巡航」、烈嶼鄉公所的「烈嶼芋頭季」、金門縣畜試所的「金門酒糟牛肉」，展售項目非常多，想搶好康的民眾請把握這難得機會。

▲本次旅展特別邀請穿著草綠服的正港金門老兵志工協助宣傳「金門老兵召集令」活動。（圖／記者林名揚翻攝）

「台北國際夏季旅展」自10月1日至10月4日一連4天在台北世貿1館舉辦，金門館攤位編號為B710。