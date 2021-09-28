R15想喝水？起步「翹孤輪」倒栽蔥摔水溝　後方騎士笑到併軌

記者林冠吟／綜合報導

臉書社團「黑色豪門企業」28日公布一段影片，瞬間成為網路熱搜，一台R15雙載機車原在停等紅燈，並無異狀，豈料號誌轉為綠燈，R15準備起步之際竟直接「翹孤輪」，讓騎士和後座乘客直接強迫「下車」，騎士情急之下放掉機車，但機車卻仍不受控制繼續前進，最後以頭著地的方式，掉進一旁的水溝「喝水」。這一切讓後方騎士全程目睹，更疑似笑到連叼著菸的手都在抖。

▲機車起步後因不明原因上演「翹孤輪」後，以倒栽蔥的姿態跌進一旁水溝。（圖／翻攝自黑色豪門企業）



根據影像畫面顯示，一輛雙載的R15原在停等紅燈，一切看起來都與平時一樣，並無異狀，待號誌轉為綠燈，R15準備起步之際，卻突然陡生變故，R15的騎士不知何故突然上演「翹孤輪」，機車因此失去平衡，讓後座乘客和騎士直接強迫「下車」，過程中騎士仍試圖想要控制住機車，無奈仍無法控制，情急之下只好放手，但機車並未因此停止，反而繼續往前，最後彈起以「倒栽蔥」的姿勢掉進一旁的水溝中「喝水」。影片曝光後，讓網友們笑瘋，在下面留言「這是一台野生R15喝水的珍貴畫面」、「騎到一半，當你的車想要喝水...」、「後面的笑得很失禮欸」、「這下真的浮頭浮到排水溝去了」。

▲▼騎士和後方乘客直接被迫「下車」，R15最後以倒栽蔥的姿勢跌進一旁的水溝。（圖／翻攝自黑色豪門企業）



▲後方騎士全程目睹前來查看，更疑似笑到手抖。（圖／翻攝自黑色豪門企業）