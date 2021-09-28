攜兒輕生父獨活！奶奶癱坐淚崩　家屬：他常伸手向妻討錢

▲男童奶奶神色哀戚，癱倒在椅子泣不成聲。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區27日發生一起家庭悲劇，葉姓男子昨晚向消防局求救，稱自己燒炭身體不適，消防員到場發現他剛喝下農藥，葉男的4歲兒子則陳屍臥室床上，遺體已有屍斑。28日上午檢察官率法醫相驗，葉妻、男童奶奶也到場，奶奶神色哀戚，癱倒在椅子泣不成聲。據悉，葉男與妻子分居逾2年，但葉男收入不穩，常趁妻子探望孩子時伸手要錢，讓葉妻家屬直嘆「遇人不淑」。

據悉，葉男（40歲）與妻子雖未離婚，但已分居2年多，獨自帶著孩子在文心路上一處租屋，他從事齒模技術人員，但收入不穩，若妻子要求探望孩子，葉男便會伸手要錢，葉妻為了孩子，有時就會給錢，然而相關行為看在家屬眼裡，總替葉妻抱不平，大嘆遇人不淑。

檢察官今日上午9時許率法醫至台中崇德殯儀館相驗，男童無明顯外傷，但鼻子、嘴角有血，另警方後續在葉男主臥室的浴室內發現炭盆，是否與男童死因有關，檢察官將擇日解剖釐清。葉妻、男童奶奶也到場，配合檢警調查，奶奶等待檢察官時，癱倒在葉妻肩膀不住低聲哭泣；離去時，更是一路彎腰、緊抓葉妻衣角，情緒相當低落。

消防局27日傍晚6時許接獲報案，到場準備破門而入時，發現大門未鎖，走進屋內查看發現葉男獨自坐在沙發，供稱「3天前有燒炭，剛剛喝農藥」，隨後在主臥室床上發現男童已明顯死亡，且口鼻有血、衣著完整，身上出現暗紫色屍斑；葉男經送醫急救後，目前在醫院留觀，警方將視葉男病情，安排警詢。

台中市社會局表示，這個家庭過去沒有兒保通報紀錄，也不是脆弱家庭。家防中心社工接獲通報已出動，後續將協助家屬辦理喪葬等相關事宜。

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