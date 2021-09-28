街友縮角落撿垃圾...社工發現「她腰纏120萬現金」真實身分曝光

▲流浪女腰纏120萬現金。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一則「流浪女腰纏28萬人民幣（約新台幣120萬元）現金」的影片，日前引發大量關注。一名流浪女子入住河南南陽市精神衛生中心，在清理物品過程中，被發現竟隨身攜帶了283662元現金，還有一些金銀首飾。消息一出，引發廣大網友熱議，「看來我活得還不如一個流浪者。」這28萬從何而來？背後又有什麼故事呢。

據《極目新聞》報導。據網傳影片顯示，一名流浪女子入住南陽市第四人民醫院（市精神衛生中心），桌上整齊擺放著一摞摞現金。工作人員表示，在清理物品過程中，發現女子隨身攜帶了283662元現金，還有一些金銀首飾。

消息一出，引發廣大網友熱議，「看來我活得還不如一個流浪者」、「這麼多錢，進了醫院可能就沒了……」。

9月27日上午，南陽市救助站的段科長表示，23日他們接到市民的電話，前往救助了一名56歲的流浪女。當時該女子情緒暴躁不願接受救助，他們報警後，警員趕來了現場，一起將其送到了南陽市第四人民醫院。當時，女子十分重視她的一個布包，要求帶上才走。

到了醫院後，社工為女子清理物品時，發現她的布包、腰間以及衣兜裡藏有大量的現金，多用塑膠袋裝著。在警員也在的情況下，社工經過清點，發現一共有28萬多元。因為女子沒有身分證明，院方就發布消息為她尋找家屬。

後來，警員通過人像比對，發現她是南陽市人，並通知了其所屬社區，隨後她52歲的弟弟趕到醫院代為保管這筆錢款。「我也不知道這些錢是哪來的，」段科長說，據女子弟弟介紹，56歲的姊姊一直未成家，以前有工作，20來歲時不知為何患上了精神疾病，多次就醫未能治愈，以前是父母在照料她，2013年父母去世後她不願住在家裡，就開始騎著三輪車撿垃圾，這些錢可能是父母留給她，加上這麼多年她撿回收用品積攢下來的。

段科長說，以前女子的弟弟每到逢年過節會去看望她，近兩年卻找不到姊姊了，「這些錢對於逐漸年老的她來說，顯然還是不能提供足夠的保障，正在考慮下一步為她辦理特困戶，以後看病可以全額報銷。」