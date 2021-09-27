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Google23歲生日　生日禮藏「1400元手機折扣券」

▲▼Google慶祝23歲生日。（圖／取自Google首頁）

▲Google慶祝23歲生日。（圖／翻攝自Google首頁）

實習記者林郁婷／綜合報導

現代人離不開Google，手機裡一定有Chrome瀏覽器，帶著你趴趴走的Google Maps也一定會有，以及雲端相簿等。全球科技巨擘Google公司的服務無所不在，而今天是Google的23歲生日，特地在首頁上用可愛的巧克力蛋糕和大家一同慶祝，也推出1400元折價券的慶生禮活動。

Google公司創立於1998年9月4日，由當年在史丹佛大學攻讀理工博士的賴利佩吉（Larry Page）和謝爾蓋布林（Sergey Brin）一起創立，作為博士項目的一部分。雖然生日原本應該在9月4日，但自2002年以來Google都在9月27日慶祝。

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目前Google總共有6萬名以上的員工，分佈於 50 個不同的國家及地區，產品除了搜尋引擎，還包括YouTube、Android、Gmail、Google雲端硬碟、Google Map，使用者遍及全球各地，每天都有150 多種語言在 Google 上進行數十億次搜索。

今年Google推出慶生活動，9月25日~9月27日在Google商店購物，就可享有手機Pixel 6或Pixel 6 Pro的1400元的折扣優惠。Pixel是Google在2013出產的智慧硬體系列，包括Android智慧型手機、Android平板電腦以及Chromebook筆記型電腦。

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▲Google今年的生日禮是新款Pixel手機折價優惠。（圖／翻攝自Google商店官網）

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