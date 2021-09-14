9月壽星嘆「完全被忽略的一群」！　網認同炸：共同的痛

▲9月份出生的網友悲嘆，自己是最容易被忽略的一群人。（圖／免費圖庫）

記者邱晟軒／綜合報導

慶祝生日都令人期待嗎？不過有9月份出生的人可能不這樣想。有一名即將過生日的網友近日就心酸曝原因，認為9月份出生的人是最容易被忽略的一群人，尤其是月初出生的人，直呼「為9月生日的人默哀三秒鐘」。

有一名男網友昨（13日）在網路論壇以「9月生日真的很可悲」為題PO文表示，「我先為九月生日的人默哀三秒鐘，尤其是九月初的朋友，因為你們是最容易被忽略的一群人，至少在求學階段中，九月初的人們可以硬生生的少掉別月份生日的人6到7次的慶祝。」

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該為網友認為，「9月出生的人，只要每年一到新的環境，絕對會被忽略，因為一開學大家都不太熟，根本不知道你的生日，通常2至3個禮拜後，大家才慢慢變熟，開始對別人生日有興趣的時候，才發現你的生日已經過了。」

▲9月份出生的網友悲嘆，自己是最容易被忽略的一群人。（圖／翻攝Dcard）

原PO心酸告白，「生日一年只有一次，一次的生日沒過，就是讓你那年黯淡的過去，常被問會不會介意沒過到生日？場面話都說不介意，但我內心都已經在牆角哭了一公升的淚啊！」

「7-8月份放暑假不是也一樣嗎？」原PO強調，「大錯特錯！9月生日的可悲之處在於，大家都在花心力交新朋友，所以對於你生日的關注當然會大幅減少，然而矛盾的是，新朋友也不知道你的生日，7-8月暑假生日的同學還可以在那時候揪出去玩，但九月的人們呢？只能被眾人忽略。」

貼文曝光後，隨即引起許多9月份出生的網友紛紛悲嘆，「我是9/1的，每次生日就是開學當天不然就第二天，嘆氣」、「9/13生日，每年都剛好卡到開學好困擾」、「完全同意！今年剛升大一就遠距，可能連會說生日快樂的新同學都沒有」、「這真的是為什麼我沒有很愛過生日」、「9月1日最慘+1」、「9月2日報到，家人是唯一跟我說生日快樂的」、「19號生日嗚嗚，真的懂」、「終於有人懂我了」、「完全命中，真的是共同的痛」。