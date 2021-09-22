1949是阿富汗翻版？　共軍渡江...軍長胡長青與楊幹才拔槍自裁

軍武中心／綜合報導

阿富汗政局變化全球矚目，國民黨出現「今日阿富汗，明日台灣」的聲浪，但民進黨抨擊這比喻不倫不類，反而像是1949年從大陸轉進到台灣的國民黨。回顧歷史，網路頻道《譚兵讀武》主講人老譚表示，相較於阿富汗總統帶著大筆現金逃難，當時蔣介石軍隊旗下2名軍長，在面對共軍進逼、無力抵抗的劣勢下，勇敢選擇自裁。

老譚指出，蔣介石在1949年元月21日下野，回到老家溪口，仍然遙控軍政，他把長江江防劃為兩個戰區，從湖北宜昌至江西湖口以西，由白崇禧指揮華中軍政長官公署所屬15個軍20萬人防守；湖口至上海的長江防線及浙贛地區，由湯恩伯指揮京、滬、杭警備司令部所屬25個軍45萬人防守。此外，還以第二海軍艦隊和280架飛機分屬白、湯，配合江防。

同年4月20日夜，解放軍發起渡江戰役，第三野戰軍組成的中線集團率先渡江，24軍、25軍、27軍由獲港對岸兩翼之太陽洲、黑沙洲、白馬洲等地向南岸猛烈炮擊。21日晨，解放軍約萬人已渡至南岸。湯恩伯接到軍情告急的通知，下令駐紮安徽蕪湖的20軍軍長楊幹才，迅速堵擊突破口，同時也派出機動部隊去增援，也就是胡長青的第99軍（欠99師）。

21日上午，湯恩伯曾到蕪湖視察，當面許可楊幹才升為兵團司令，除了指揮自己的20軍、還有胡長青的99軍，試圖挽回局勢。沒料到，解放軍也從蕪湖上遊繁昌渡江，迅速對蕪湖形成包圍之勢，99軍才抵達宣城，楊幹才的20軍就在解放軍猛烈攻擊下放棄了陣地，99軍只好沿著蕪杭公路退往杭州。

當時，99軍底下的92師和268師全部潰散，只有99師轉進到上海。至於坐鎮宣城軍部的胡長青，看到大勢已去，於是用手槍朝心臟部位開槍，自殺明志，要為黨國盡忠。不過，子彈射偏，他被送到上海的陸軍醫院急救，幸運被救回。但是，他傷癒後到四川接任第69軍軍長，然後代理第5兵團司令官，最後人越打越少且自己也負傷，在1950年3月31日，在西康孟獲嶺自裁殉職。

老譚表示，一樣勇敢的故事也發生在4月21日之後，才剛做胡長青上級長官的楊幹才身上。楊幹才是在1949年2月奉命擔任蕪湖、魯港、三山等地防守任務。4月20日晚，解放軍從蕪湖上遊繁昌渡江，對蕪湖形成包圍之勢，楊幹才奉命南撤，到達蕪湖附近的灣沚時（也靠近宣城），身邊只剩侍從官兵數人，已經負傷的他見突圍無力，於是拔槍自殺。

事實上，蔣介石撤退到台灣，曾於1951年在台北陽明山宣講《軍人魂》。他說，在其下野之前，還有黃百韜、邱清泉等人的殉職，可是「自從我去年下野以後，在一年之中，我們國軍自長江到南海，自東南到西北，一路崩潰，只聽到某軍長棄職潛逃，某師長被俘投降，除了楊幹才軍長在宣城自戕及廖定藩師長在上海陣亡以外，其他在沒聽到有慷慨成仁，盡職殉國的高級將領，殊為可痛。」

針對國民兩黨用1949年的互相回擊，資深媒體人老譚指出，蔣介石用過「大失敗」來形容1949，所以民進黨基本是沒說錯。至於國民黨也是對的，「只是，人家說1949，可是卻只記得推出1948年殉職的黃百韜、邱清泉來擋子彈，還說對方『遺忘』歷史。」

老譚說，如果要說1949年，其實應該提到《軍人魂》裡面的名單，也就是1949年自裁的楊幹才，甚至是「在大陸最後一戰」的胡長青。「如果連國民黨都不記得他們，怎麼能夠說別人『失憶』呢？」