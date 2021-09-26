5友邦總理發聲挺台　「聯合國納入台灣才有希望實現目標」

▲聯合國安全理事會。（資料照／路透）



記者陶本和／台北報導

我國友邦聖露西亞、史瓦帝尼、聖文森、吐瓦魯、海地等5國總理，在第76屆聯大總辯論為台灣執言。他們多認為，聯合國納入台灣，才有希望實現目標，平等顧及各個會員國的利益。

聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）表示，聖露西亞是仍與中華民國（台灣）政府維持官方關係的國家之一，他們持續聲援台灣被接納為全球決策過程的合法正當參與者。

史瓦帝尼總理戴克禮（Cleopas Dlamini）則表示，將台灣排除在聯合國這個理應服務全球公民體系之外，並歧視台灣人民，嚴重違反聯合國憲章不可撼動的原則，從疫情以來，台灣和聯合國會員團結齊心，一同為實現今年聯大主題作出重大貢獻。

戴克禮認為，聯合國納入台灣，才有希望實現目標，平等顧及各會員國的利益。他強調，邁向2030年實現聯合國永續發展目標的道路受到疫情阻礙，台灣堅持不遺漏任何人的原則，向80多個國家分享防治疾病的專業與經驗，更協助40多個國家發展資通訊科技、農業、教育及衛生醫療領域。

聖文森總理龔薩福（Ralph Gonsalves）表示，現在正是聯合國及其機構停止排除台灣有意義參與的時刻。將台灣納入世界衛生大會、聯合國氣候變化綱要公約、國際民航組織和國際刑警組織等全球機構，世界必然將因此受益。在衛生、氣候變化、民航、犯罪等需要多邊協調與合作的全球性議題上，須全舟共濟。

他強調，台灣是一個相對較小，但卻展現璀璨中華文化的合法政體。台灣向來是令人欽佩的經濟奇蹟、是一個蓬勃發展的民主國家，有權利要求有意義參與相關國際機構。新時代需要新的解決方案，而不是過時的霸權壓制。

海地總理昂利（Ariel Henry） 表示，籲請聯合國會員考量中華民國（台灣）的訴求，台灣不僅期盼、也有能力，在聯合國維護國際和平與安全、促進國際合作發展的倡議中發揮不可忽視的作用。

在吐瓦魯方面，其總理拿塔諾 （Kausea Natano）表示，台灣人民無法參訪聯合國及參與會議的不義現象，就因爲聯合國不承認中華民國（台灣）護照，事實上，這本護照已廣爲世界多數國家接納。此外，台灣媒體和記者也未被允許入場採訪聯合國會議及活動。

他表示，聯合國的公民空間和新聞自由正被限縮，進入聯合國場域竟是以國籍而非以安全為考量，這是不具正當理由的，允許台灣護照持有者進入聯合國場域，是台灣和台灣人民有意義參與聯合國體系的重要關鍵。