他暴瘦32kg以為減肥成功　驚悚真相曝！竟是17年愛妻「加料」毒害

▲ 麥凱比短時間內暴瘦，竟是因老婆下毒。（圖／翻攝自TikTok／@thethirdgift，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國南卡羅來納州一名男子原先身材過胖，體重卻在短短幾個月內狂掉70磅（約32公斤），身邊友人都恭喜他減肥有成，沒想到竟是妻子懷疑他有外遇，因此長期在他的飲食中下毒，企圖殺害。

《每日郵報》21日報導，現年56歲的麥凱比（J.D. McCabe）和前妻艾琳（Erin）攜手走過20幾年，共同撫養二個孩子，沒想到幸福的婚姻生活突然變調。他寫下這段經歷並出書，近來在社群媒體上走紅。

▲ 麥凱比和艾琳曾是一對恩愛的夫妻。

結婚第17年時，艾琳開始處處懷疑他，要求查看他的信箱、手機，指責他劈腿、看A片成癮、吸毒又酗酒，家中氣氛頓時變得烏煙瘴氣。婚姻的劇變令麥凱比措手不及，但他能夠諒解，因為艾琳長期患有免疫疾病，可能因此情緒不穩，卻沒想到她會下毒。

麥凱比當時體重超過250磅（約113公斤），2014年春天決定開始健身，每周去健身房3天，每次舉重約1小時，並在兒子建議下開始吃蛋白粉，體重掉得比預期快上許多，起初還相當開心，但在短短6周內瘦了32公斤，讓同事都懷疑他得了重病。他察覺有異後反覆就醫，抽血檢查得知，自己長期暴露於砷化物，才發現是艾琳在蛋白粉中「加料」。

▲ 左圖為被下毒前的麥凱比，中間及右圖為下毒後。

砷並非神奇的減肥藥，且在大量暴露的情況下可能具有極高的毒性，令麥凱比開始感到手指及腳趾刺痛、頸部僵硬、關節疼痛及吞嚥困難。若他持續接觸砷，還可能導致糖尿病、肺部疾病、心血管疾病及皮膚癌、膀胱癌及肺癌。

艾琳的可怕行為曝光後，這對夫妻最終於2015年5月離婚，二個孩子和母親也逐漸疏遠。不過，麥凱比表示，他現在過得很好，也定期追蹤身體狀況，目前沒有出現副作用，最近開始一段新戀情，希望未來能以自己的經歷幫助他人。

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