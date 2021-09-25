17歲高中生當爸　養3年「一驗DNA非親生」女友哭求：幫我養

▲17歲少年當爸。（圖／翻攝自大參考）

記者鄭思楠／綜合報導

17歲少年當爸，養子多年卻發現非親生，到底怎麼回事呢？據《大參考》報導，河南商丘23歲男子小陳（化名）表示，在他17歲那年，和同班的一名女生談戀愛，後來女朋友懷孕，稱孩子是他的！事已至此，小陳全家都負起責任，把孩子扶養了多年，沒想到後來卻發現孩子竟然不是小陳的。

小陳稱，2015年3月18日，醫院護士給自己打電話稱，他女朋友要生了，且孩子是他的。因為兩人還在上學，所以孩子就交由小陳母親代為撫養。孩子出生後，女方父母甚至在醫院，還跟小陳全家要了6萬人民幣（約新台幣25.8萬)當作是聘金，說等到了法定年紀兩人再登記。

但是萬萬沒想到的是，全家扶養了3年多後，因為孩子要上幼稚園辦戶籍，就帶孩子做了親子鑑定，才讓這一切真相大白！

▲少年母親當場崩潰痛哭。（圖／翻攝自大參考）

當時，小陳母親崩潰大哭，「太傷心了！我帶了幾年，兒子背了幾年的黑鍋！」但她進一步表示，鑑定非親生後，當時女方哭求自己幫忙撫養，說她養不了，「當時我就心軟同情她，想著不能耽誤她一輩子的前途。」

結果，一養就又是3年，現在孩子該上國小了，還是一直辦不了戶籍，這時候聯繫女方發現也失聯了。這下，小陳一家不知該如何是好，只好尋求媒體的幫助。