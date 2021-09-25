快訊／日本贈50萬劑AZ疫苗到了！日航載運13：17抵桃機

▲日本再贈我國50萬劑AZ疫苗。（資料照／記者湯興漢攝）

記者張乃文／台北報導

日本第五度捐贈的50萬劑AZ疫苗將在今下午13：17抵桃機！關於此批疫苗，與先前一樣，由日本航空JL-809載運。另外，除了日本贈予外，週日也有一批從斯洛伐克運送的AZ疫苗到貨，且從原本預計的1萬劑，加碼到16萬劑。

日本贈送的AZ疫苗截自本月7日，日本已提供台灣340.4萬劑疫苗，包含分別為6月4日124萬劑、7月8日113萬劑、7月15日97萬劑及9月7日的6.4萬劑，是捐助疫苗給台灣最多的國家，若加上第5批捐贈的50萬劑，總數量將來到390.4萬劑。

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駐日代表謝長廷今上午11時22分在臉書曝光AZ疫苗上機照，並表示祈望這批疫苗有助於台灣接種率的提高，保護鄉親朋友的健康。此次50萬劑AZ疫苗由日本航空JA832J班機運送。謝長廷說，「起飛了，JA832J 載著50萬劑日本友情疫苗。雖然已經多次到成田送機，心中仍然充滿溫馨和感激。謝謝日本！」

他也表示，日前台灣也提供日本124萬張口罩和血氧儀、製氧機等做為回禮。感覺這段期間，台灣和日本的友情，在互道感謝和加油的聲浪中，不斷成長，不斷擴大。奧運結束了，機場較寧靜，加上天氣涼爽，可以走近飛機觀察，機長也下來打招呼，特別向他說拜託和謝謝。

除此之外，斯洛伐克加碼捐贈的16萬劑AZ疫苗，也預計在明天早上六點抵達桃園機場，將由長榮航空BR-66航班運載運；BNT部分由華航CI-62運送，抵台時間為下週一（9/27）清晨。