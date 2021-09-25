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「愛」不是只能用說的　We愛短片大賽「情書」奪魁

記者趙禕/上海報導

▲第五屆「We愛．兩岸青年短片大賽」今天在上海和台北兩地共同舉辦頒獎典禮。（圖／記者趙禕攝）

▲第五屆「We愛．兩岸青年短片大賽」今天在上海和台北兩地共同舉辦頒獎典禮。（圖／記者趙禕攝）

1258部高品質的精彩短片作品！
將近五個月的激烈角逐！
精選60部作品入圍！
由兩岸青年共同打造的品牌競賽第五屆「We愛．兩岸青年短片大賽」在今天決出勝負，青年導演鄭焯良、魏江幸共同創作的作品「情書」勇奪首獎「We愛獎」。

本屆「We愛．兩岸青年短片大賽」共有十部作品最終獲獎，包括一部作品獲得We愛獎，金、銀、銅獎作品各一部，以及六部作品獲得優秀獎；獲獎作品裡有六部來自台灣，四部來自大陸。來自大陸的作品「情書」，以獨特的視角揭示弱勢青年豐富的感情世界，感人至深，榮獲本屆大賽最高獎項「We愛獎」，由上海市委常委鄭鋼淼為主創者鄭焯良、魏江幸頒獎。

▲上海市委常委鄭鋼淼為「情書」主創者鄭焯良、魏江幸頒發「We愛獎」。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市委常委鄭鋼淼為「情書」主創者鄭焯良、魏江幸頒發「We愛獎」。（圖／記者趙禕攝）

▲▼上海市台辦副主任王立新、ETtoday東森新媒體執行董事邱佩琳為台灣作品「河豚」主創者 頒發「金獎」。（圖／記者趙禕攝）
▲▼上海市台辦副主任王立新、ETtoday東森新媒體執行董事邱佩琳為台灣作品「河豚」主創者 頒發「金獎」。（圖／記者趙禕攝）

▲▼上海市台辦副主任王立新、ETtoday東森新媒體執行董事邱佩琳為「河豚」主創者 頒發「金獎」。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市教委副主任李永智、上海市文旅局副局長金雷為大陸作品「鳳蓮」主創者頒發銀獎。（圖／記者趙禕攝）
▲上海市教委副主任李永智、上海市文旅局副局長金雷為作品「鳳蓮」主創者勒中海頒發銀獎。（圖／記者趙禕攝）

▲東方明珠新媒體高級副總裁史支焱、台北市影音節目製作商業同業公會理事長林湘評為台灣作品「潘妮媽媽說不可以」主創者頒發銅獎。（圖／記者趙禕攝）
▲東方明珠新媒體高級副總裁史支焱、台北市影音節目製作商業同業公會理事長林湘評為作品「潘妮媽媽說不可以」主創者譚棨茼頒發銅獎。（圖／記者趙禕攝）

▲藝人伊能靜、上海市科技藝術教育中心副主任田磊和台灣MMA微電影協會秘書長賴麗雪為台灣作品「小莉和她的小孩」、「你誰」、「NO」、「限時動態」和大陸作品「深坑」、「疫情期間電影人要做的三件事」頒發優秀獎。（圖／記者趙禕攝）
▲藝人伊能靜、上海市科技藝術教育中心副主任田磊和台灣MMA微電影協會秘書長賴麗雪為台灣作品「小莉和她的小孩」、「你誰」、「NO」、「限時動態」和大陸作品「深坑」、「疫情期間電影人要做的三件事」頒發優秀獎。（圖／記者趙禕攝）

今天的頒獎典禮在上海和台北兩地通過線上視訊同步舉行，除了頒獎給參賽獲獎者之外，還向本次大賽的戰略合作伙伴，台灣東森新媒體ETtoday、大陸愛奇藝、Bilibili頒贈“We愛之心”致謝獎牌。各家戰略合作夥伴將持續通過青年扶持計畫、創作發展計畫等，給We愛的優秀作品更多展示和推廣機會；還會將優秀的We愛作品推向海外各大影展，讓世界聽見We愛聲音。

▲▼上海市台辦主任鍾曉敏為大賽的戰略合作伙伴，台灣東森新媒體Ettoday、大陸愛奇藝、Bilibili頒贈致謝獎牌。（圖／記者趙禕攝）

▲▼上海市台辦主任鍾曉敏為大賽的戰略合作伙伴，台灣東森新媒體ETtoday、大陸愛奇藝、Bilibili頒贈致謝獎牌。（圖／記者趙禕攝）

▲▼上海市台辦主任鍾曉敏為大賽的戰略合作伙伴，台灣東森新媒體Ettoday、大陸愛奇藝、Bilibili頒贈致謝獎牌。（圖／記者趙禕攝）

上海市台辦主任鍾曉敏表示，青年朋友們以極富才華的創意和堅持交流的意願克服了新冠疫情的襲擾，用一幕幕影像印刻和展示兩岸同胞對兩岸攜手合作的殷殷企盼，非常可貴。上海市台辦將進一步為推動兩岸青年的交流合作、理解互信發揮作用，搭建平台為兩岸青年的發展提供更多機會，不斷延續屬於兩岸青年共同的We愛之旅。期待兩岸青年把握時代機遇，勇擔中華民族偉大復興的重任，以青春之思想、青春之創意、青春之努力，不負韶華，譜寫當代兩岸青年的精彩篇章！

▲上海市台辦主任鍾曉敏致詞。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市台辦主任鍾曉敏致詞。（圖／記者趙禕攝）

承辦本次活動的滬測信息科技公司顧問孫大千透過視頻連線，祝賀所有入圍的青年導演們，並向所有有志於影片創作的兩岸青年喊話：「你們努力往前跑，我們用心搭平台，讓我們一起攜手在We愛大家族發光發亮。」

▲滬測信息科技公司顧問孫大千致詞。（圖／記者趙禕攝）

▲滬測信息科技公司顧問孫大千致詞。（圖／記者趙禕攝）

今年提出作品參加比賽的導演來自大陸、台灣、香港、澳門和東南亞地區，他們用自己獨特的視角發掘身邊關於愛的故事，透過光影呈現與傳遞愛的精神。大陸國台辦副主任龍明彪非常贊賞「We愛．兩岸青年短片大賽」給兩岸青年新銳導演創造了一個展現創作藝術、推動兩岸文化交流的平台，他鼓勵更多青年導演們在這個平台上繼續創作出優秀的作品，把朝氣蓬勃的激情和夢想未來的創意分享給更多人。

▼大陸國台辦副主任龍明彪鼓勵更多青年導演創作優秀作品，把激情和夢想分享給更多人。（圖／記者趙禕攝）

▲大陸國台辦副主任龍明彪鼓勵更多青年導演創作優秀作品，把激情和夢想分享給更多人。（圖／記者趙禕攝）

本屆We愛大賽最大的亮點就是特別設立了「We愛輔導創作計畫」，將為兩岸青年提供人民幣10萬元的創作資金，可以用於下一部作品或下一屆We愛主題定製片的創作，為兩岸青年We愛之旅帶來更豐富的可能和更具想像力的未來。

本次大賽獲獎者之一的青年導演崔書銘說，正是對影視創作的無限熱愛，讓大家能夠跨越海峽的阻礙，將精神凝聚。感謝We愛提供了這樣一個學習交流平台，他將在We愛大家庭繼續攀登新的高峰。

▲獲獎者崔書銘。（圖／記者趙禕攝）

▲獲獎者崔書銘。（圖／記者趙禕攝）

本屆大賽評委之一的東方衛視副總監施嘉寧現場點評今年的參賽作品，這一千多部參賽作品呈現出主題豐富、類型多樣和技術純熟三個特點，同時讓人感受到創作者的專注和執著。希望We愛大賽繼續陪伴兩岸優秀的青年電影人們一路成長，砥礪前行。

▲評委東方衛視副總監施嘉寧。（圖／記者趙禕攝）

▲評委東方衛視副總監施嘉寧。（圖／記者趙禕攝）

經歷這些年的打造與累積，「We愛．兩岸青年短片大賽」已經成為兩岸影視作品交流非常受到關注的品牌平台，五屆比賽累積超過8000部作品參賽，誕生了200多部優秀作品。兩岸青年用鏡頭展現愛生活、愛學習、愛城市的廣闊視野，帶來許多家庭親情、交友戀情、工作成長、生活愛好等不同領域裡近在身邊的鮮活故事。

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