騙徒「投資成衣」捲350萬...被害人是爸爸　圓謊補發假公文

記者邱中岳／台北報導

北市信義區警方在執行銀行詐騙宣導時，發現1名男子神色慌張，上前詢問才知道原來遭自己兒子詐騙，起因於多年前兒子說要投資成衣，父親借款給兒子使用，父親後來向兒子要錢，兒子非但騙老爸資金抽離無法獲利，甚至還偽造法院入帳通知給父親看。

警方調查，64歲的李姓男子，在多年前向銀行貸款，將350萬元陸續給聲稱要投資成衣事業的27歲小兒子，但多年後李姓父親想向兒子要回借款，表示要償還銀行貸款，但兒子始終拖拖拉拉理由一堆，不願意將錢還給父親。

▲兒子向父親誆錢，無法償還做假的轉帳通知蒙騙父親，還蓋上假的法院印信（紅圈）。（圖／記者邱中岳翻攝）

李男頻頻向兒子要錢，「之前投資成衣不是有賺錢」、「可以拿錢回來嗎？」但兒子不斷聲稱，如現在動帳戶裡面的錢，就沒有辦法獲利，所以要父親暫時不要去動，但李男不斷的向兒子要求儘快付錢供繳貸款。

事後異想天開的兒子偽造了一張法院的「入帳通知」，父親便跑到信義路4段上的國泰世華銀行，但不敢相信入帳通知是假的，在神情激動的與行員溝通時，剛好信義分局警力前往銀行進行反詐騙宣導，警方也隨即介入關懷。

▲警方發現李男神情緊張與行員爭論，才發現兒子製作假的法院印信騙自己父親（右1）。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方了解事情原貌後，發現李姓男子竟然遭自己兒子詐騙，但李男聽了警方說明仍不願對自己兒子提告，但因李子涉及偽造司法文書，所以也通知李姓兒子到案說明，訊後也依偽造文書罪嫌，將李姓兒子移送法辦。

李姓兒子到案後表示，因為之前投資失利，所以才隨便找個藉口向父親借錢，最後父親想要看銀行帳戶，所以才製作假單據想要蒙騙父親，但沒想到父親卻跑到銀行核對，才讓此事曝光。

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