　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

紙本五倍券系統狂卡！印一份「要等5分鐘」　民眾傻眼：第2筆又當了

▲▼五倍券紙本超商預訂，一開始就當機。（圖／記者許展溢攝）

▲五倍券紙本超商預訂，一開始就當機。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢、張乃文／台北報導

行政院推出振興五倍券，今（25）日上午9時開放紙本預約，先前的數位綁定因網站大塞車，引發民怨。而今早《ETtoday新聞雲》記者也前往超商實際預訂，排隊人潮並不多，但是機台竟然出現當機情況，有民眾表示，自己好不容易列印完第一筆後，準備要幫家人領第二筆，沒想到又當機，直呼「太誇張」。

紙本五倍券預訂首日，《ETtoday新聞雲》記者一早前往超商實際預約，並觀察現場情況。排隊人潮並不多，但一登入機台就一直呈現「伺服器忙碌中，請稍候再試」。正在等待的民眾受訪時也抱怨，「太誇張！每次都這樣，網路也當，這個也當！」民眾因為要幫家人預訂，一個人需要輸入兩筆，只是第一筆好不容易成功列印後，正準備要繼續第二筆「又當了」，機台出現「網頁處理中，請稍後」，讓民眾相當無奈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而輪到第二位民眾使用機台時系統仍卡卡，民眾只成功輸入一筆並氣得直呼，「不用了，因為完全進不去！」

▲▼五倍券紙本今起超商預訂，全家一早就當機。（圖／記者許展溢攝）

▲五倍券紙本超商預訂，一開始就當機。（圖／記者許展溢攝）


領取紙本五倍券者有三大方式可預訂、領取：

一、超商預約及領取

▲▼紙本五倍券領取流程。（圖／經濟部提供）

▲超商預訂及領取紙本五倍券流程。（圖／經濟部提供）※點圖放大

➢第一梯次：9/25起至10/01預訂，10/08至10/21領取

➢第二梯次：10/25起至10/31預訂，11/08至11/21領取

➤預約：民眾在兩個梯次預訂期間，持健保卡前往4大超商，將個人健保卡插入超商事務機後，點選「振興五倍券」專區，輸入手機號碼，確認明細，接著列印小白單，即完成預訂。

➤領取：民眾收到簡訊通知或在五倍券官網查詢後，在領取期間內，再次前往超商事務機，選擇插入健保卡或輸入領券序號，列印小白單，再拿小白單、健保卡至櫃檯，即可領取簽收紙本五倍券。

二、五倍券官網預約及領取

▲▼紙本五倍券領取流程。（圖／經濟部提供）

▲五倍券官網預訂及領取流程。（圖／經濟部提供）※點圖放大

➢第一梯次：9/25至10/01預訂，10/08至10/21領取

➢第二梯次：10/25至10/31預訂，11/08至11/21領取

➤預約：民眾若有讀卡機，前往五倍券官網後，插入個人健保卡辨識身分，並選擇領取通路與門市即完成預約；如沒有讀卡機民眾，可登入健保快易通App，點選五倍券驗證，再進入官網登入驗證。

➤領取：在領取時間內收到簡訊通知，或在五倍券官網查詢後，前往超商事務機，選擇插入健保卡或輸入領券序號，列印小白單，再持小白單、健保卡至櫃檯，即可領取簽收紙本五倍券。

在官網預訂的民眾，除了4大超商，也可選擇前往合作的超市或藥妝門市領取紙本券五倍券，目前全聯、美廉社、康是美、屈臣氏皆為通路，領取時攜帶領券序號以及身分證正本，前往門市櫃台確認後簽收。

三、郵局官網預訂與領取

▲▼紙本五倍券領取流程。（圖／經濟部提供）

▲郵局官網或電話預約及領券流程。（圖／經濟部提供）※點圖放大

10月4日起，民眾可至中華郵政官網或透過電話專線預約，10月12日至10月30日領券；11月1日則開放未預約民眾實體領券以及大宗預約領券，大宗預約領券開放六人以上，屆時里長也可以協助里民領取。

➤郵局官網預約：民眾在10月4日起可至郵局官網後，選擇郵局服務據點、日期、時段，依序填入預約數量、身分證號碼以及手機號碼，即可完成預約紙本五倍券。

➤電話預約：可撥打0800-700-199專線，由服務人員協助預約。

➤領取：在郵局官網或專線完成預約者，10/12起攜帶健保卡或身分證明文件，前往全國郵局據點，經郵局櫃檯人員資格確認後，即可領券簽收五倍券。而10/16、10/23兩個週六，支局將提供全日服務，機關、學校內郵局除外。

▲▼紙本五倍券領取流程。（圖／經濟部提供）

▲紙本五倍券領取流程。（圖／經濟部提供）※點圖放大

►3大「狗公園」讓毛小孩爽翻天

ET快訊
快訊／「蒲公英」增強轉中颱！　最新路徑出爐
快訊／國道1號大貨車自撞！2線封閉　車流大回堵
紙本五倍券系統狂卡！印一份「等5分鐘」　民眾傻眼：第2筆又當
快訊／連假後大失控！南韓今增3273例「又創紀錄」擴散全國
iPhone 13「最殘忍泡水實測」！整罐咖啡往充電孔倒　她
直擊／超商預訂紙本五倍券「系統全當機」　民眾：完全進不去
快訊／紙本五倍券登記！官網不當了「操作神滑順」
iPhone 13全球首摔！　拿到太嗨開箱手滑全碎了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／「蒲公英」增強轉中颱！北轉角度大　最新路徑出爐

「超商預約紙本券」9點景象超衝擊　只有他一人！店員也驚呆了　

都是工程師惹禍！　118所高中「學習歷程檔案消失」廠商全力救援

紙本五倍券系統狂卡！印一份「要等5分鐘」　民眾傻眼：第2筆又當了

直擊／超商預訂紙本五倍券首日「系統全當機」　民眾：完全進不去

快訊／紙本五倍券登記！官網不當了「操作神滑順」

婆媽上藥局超愛問這句！　員工「無限白眼」：快30歲也小朋友

國防部長外孫女撞臉奈良美智小女孩！　畫家轉PO認證：100%

「直播主月收」超乎你想像！　有人破千萬3年買房圓夢

全家咖啡「三顆豆」會變濃？　業者正面回應了

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

危雞四伏！「三寶過馬路」險遭輾　縮車底發抖...見車停尖叫逃路邊

駕駛依動線左轉「遭直行車爬上」　對方騰空飛起！網喊：請看標線

月球別跑啊！中秋節模型「罷工」　馬路上失控狂滾...陸2男賣力猛追

買房領退休金整修慘遇「裝潢蟑螂」　工程做不到6成！業者拿百萬失蹤

比熊叼米奇現身「全家人嚇壞」僅阿嬤開心讚：好棒！給你拍手

快訊／「蒲公英」增強轉中颱！北轉角度大　最新路徑出爐

「超商預約紙本券」9點景象超衝擊　只有他一人！店員也驚呆了　

都是工程師惹禍！　118所高中「學習歷程檔案消失」廠商全力救援

紙本五倍券系統狂卡！印一份「要等5分鐘」　民眾傻眼：第2筆又當了

直擊／超商預訂紙本五倍券首日「系統全當機」　民眾：完全進不去

快訊／紙本五倍券登記！官網不當了「操作神滑順」

婆媽上藥局超愛問這句！　員工「無限白眼」：快30歲也小朋友

國防部長外孫女撞臉奈良美智小女孩！　畫家轉PO認證：100%

「直播主月收」超乎你想像！　有人破千萬3年買房圓夢

全家咖啡「三顆豆」會變濃？　業者正面回應了

快訊／「蒲公英」增強轉中颱！北轉角度大　最新路徑出爐

全台唯一！台北「全素食」印度料理　酥脆圓球塞入3種配料別有風味

「超商預約紙本券」9點景象超衝擊　只有他一人！店員也驚呆了　

紅雀轟爆小熊狂掃13連勝　再1勝追平86年前隊史紀錄

都是工程師惹禍！　118所高中「學習歷程檔案消失」廠商全力救援

快訊／國道一號「大貨車自撞護欄」！2車道封閉　回堵2公里

澳洲執政黨副主席：100％支持台灣加入CPTPP　「理所當然的選擇」

陸列102 點清單「美干預香港事實」　北京：繼續作出堅定有力回應

U23世界盃／韓國單局5分大反攻　延長賽險勝荷蘭逃過2連敗

楊晨熙體型失控！掀衣「肚子擠出3層肥肉」　連肚臍都看不見暴肥照曝

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

生活熱門新聞

蒲公英大轉彎大雨彈襲！半台灣變天

好市多蝦仁「比手掌大」　養蝦戶揭真相：我不會吃

一張圖看紙本五倍券攻略　鐵粉崩潰

首位苦主！數位綁定「秒刷10080元」妹子錯慘了

好市多買到瑕疵品！經理從台北殺到彰化

報關業被重罰嚴查　海外包裹卡關

名醫在美「打第3劑BNT」猝逝　法醫拒屍檢家屬崩潰

紙本五倍券今開放！圖解3管道預約

「全台最帥教授」爆紅！棄高薪返台：喜歡台灣

快訊／紙本五倍券登記！官網不當了「操作神滑順」

紙本五倍券明登記！3管道一次看

SOGO忠孝出現確診者足跡急消毒

建中生逆襲「高校女神」吸3萬票　本人現身受訪了

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

更多熱門

相關新聞

超商預訂紙本五倍券首日系統全當機

超商預訂紙本五倍券首日系統全當機

今（25）日為4大超商預訂「紙本振興五倍券」首日，4大超商皆為早上9時起開放民眾預訂登記，時間一到就開始出現排隊人潮，而《東森新媒體ETtoday》至7-11現場實測後發現系統卡到爆，機台顯示「因預訂踴躍，系統繁忙，請稍後再試」，而全家也同樣出現當機情形，讓現場等候民眾直呼「完全進不去」。

快訊／紙本五倍券登記！官網不當了「操作神滑順」

快訊／紙本五倍券登記！官網不當了「操作神滑順」

紙本五倍券今開放！圖解3管道預約

紙本五倍券今開放！圖解3管道預約

4大超商預訂紙本五倍券流程、優惠懶人包

4大超商預訂紙本五倍券流程、優惠懶人包

關鍵字：

紙本五倍券

讀者迴響

熱門新聞

印度神童新預言「天異象」衝擊中國　下波災難震驚世界

阿Ken突宣布：可以結婚了　「視訊親吻照曝光」

蒲公英大轉彎大雨彈襲！半台灣變天

澎恰恰「棄連千毅」改上她直播！

印度神童預言　這一次講中股災

好市多蝦仁「比手掌大」　養蝦戶揭真相：我不會吃

油輪船頭掛屍入港　船員不知曾發生撞擊

開箱i13 Pro Max天峰藍見「致命瑕疵」崩潰：品管超差

前男友「運動片」外流Dcard！女大生見標題崩潰

一張圖看紙本五倍券攻略　鐵粉崩潰

媽嫌醫院人工授精太貴！自學一次就中

黑猩猩突趴下口交　父母尷尬抱孩逃

「蔡依林恩師」被親哥強行關進養護院

首位苦主！數位綁定「秒刷10080元」妹子錯慘了

26歲女星透視裝只貼胸貼！　「不自然雙球」網看傻

更多

最夯影音

更多
直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過
狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面