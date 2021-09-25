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婆媽上藥局超愛問這句！　員工「無限白眼」：快30歲也小朋友

▲彰化藥局出現民眾搶買口罩及酒精情形。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲藥局員工指出，婆媽口中的「小朋友」時常都已經是成年人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者崔子柔／綜合報導

不管長到幾歲，都還是爸媽心中的寶，一名任職於藥局的女員工表示，她對小朋友的定義在國小以前，但一些婆婆媽媽客人口中的小朋友，卻常是高中、大學生，甚至有的快30了，讓她超無奈。

該名女員工 23日在臉書社團「爆怨公社」發文表示，常有婆婆媽媽去買保健品或藥品時，會問「阿這個小朋友可以吃嗎？」她基於安全還是會詢問年紀，沒想到卻常得到「高三了」、「大學生」，甚至「快30了，在台北工作」等答案。

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「詢問完各種『大』小朋友，心裡都無限白眼」，同為人母的她，認為應該是上國小以前才算是小朋友，每次聽到客人說小朋友都以為才幼稚園，「各位都是爸媽的巨大小朋友」。

▲彰化藥局出現民眾搶買口罩及酒精情形。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲藥局員工指出，婆媽口中的「小朋友」時常都已經是成年人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

貼文吸引超過2千人按讚，不少人留言表示，「我34歲了，我媽對外也都稱我小朋友」、「台灣不少大人對小朋友的定義都很奇妙」、「婆婆媽媽們也沒說錯啊，無論孩子年紀多大，對他們而言就是小孩子」、「我遇過大我10歲的小朋友，你這小case」、「可怕的巨嬰時代」。

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