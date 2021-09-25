寒舍艾美驚傳工程師猝死　家屬控「2度求救櫃台」被拖40分鐘送命

▲寒舍艾美是信義區老牌5星酒店，卻於去年7月發生工程師猝死意外，家屬至今仍氣憤難平。（圖／CTWANT提供，下同）

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台北寒舍艾美酒店是信義區知名5星級酒店，卻於去年7月發生聯發科王姓工程師（46歲）猝死案，家屬指控，王男當時到該飯店所屬的艾美會館游泳，上岸後身體不適，2度向櫃台求救表示需要就醫，卻遭飯店人員延誤逾40分鐘，最終因心肌梗塞而喪命，飯店高層事後卻沒有道歉致意，讓家屬氣憤難平。

會館人員坦承死者事發當時確有向櫃台求助，但「客人休息後有好一點」，否認有延誤就醫情事，此案目前已進入司法程序調查中。

「他就是大家的開心果，還說要帶媽媽出去玩，卻被飯店『拖到死』。」王男姊姊表示，弟弟個性樂觀開朗，台大電機系畢業後，又取得2個台大碩士學位，在聯發科一直被委以重任，一家人還規畫要在疫情後四處旅遊，他的美好人生卻就此畫下句點。

本刊調查，王男去年7月29日到台北出差，下班後持美國運通黑卡到寒舍艾美酒店的艾美會館游泳，連泳褲都是臨時買的，而他晚間6時49分進入飯店，游了幾圈就感到身體不適，自行上岸後在7時36分向櫃台求救，表示自己胸悶、呼吸不到空氣，會館人員則立刻前往查看。

「救生員從頭到尾都沒有出現，放任沒有急救知識的人在那邊亂搞。」王男姐姐氣憤表示，弟弟一到泳池便先拍照打卡，照片中拍到的水道邊未見高腳椅，救生員更自始至終都沒有來關心泳客狀況，會館人員以為弟弟是沒吃晚餐導致不適，提供運動飲料和巧克力後症狀並未緩解，於是以「空氣不佳」為由將他帶到2樓沙發休息，該沙發卻成為弟弟的葬身地。

▲王男家屬表示王男曾多次向服務人員求救，卻始終沒人幫他打119，延誤送醫40分鐘後致死。

艾美會館當日值班的陳姓救生員則解釋，自己當時忙著看護其它老人和小孩的安全，見有同事在陪伴王男因此沒有前往關心，但有建議同事讓他換個姿勢休息。

「飯店就是堅持不打119，還因為訊息傳遞錯失而影響消防人員判斷。」王男姊姊控訴，弟弟在過程中至少3度表達需要就醫，飯店人員卻先要他更衣，還要用計程車載他去醫院，直到8點18分他失去意識倒下後才叫救護車，而當時王男已失去生命跡象，飯店卻只通報他「暈倒」，導致第一批救護員無法處理，還緊急加派高級救護員趕來。

救護人員抵達後立刻實施急救，並於8點53分將王男送到台北醫學大學附設醫院，但王男最終仍宣告不治，家屬則在他離開後約1小時才接獲噩耗，趕赴醫院只能看到僵硬的遺體，王男年邁的父母難以承受白髮人送黑髮之痛，當場幾乎崩潰，至今夜不能眠，一閉上眼就會想到愛子的音容笑貌而心如刀割。

「真的是心碎掉了，沒有任何文字可以形容那種痛。」王男母親含淚表示，兒子有多孝順，如今想來就有多悲憤，這份苦楚更是日日夜夜都在折磨家中每一個人，飯店事後卻不承認疏失，至今不曾道歉或致意，連招魂都要求在半夜進行，倘若整個急救流程不改善，恐還有更多「艾美亡魂」出現。

王男母親提到，在案發後便向寒舍艾美提出過失致死告訴，至今14個月卻依然未有結果，而她希望「兒子的死能有意義」，呼籲相關單位對該五星級飯店的進行檢討，避免類似狀況再度發生。

寒舍艾美品牌暨媒體公關協理白靖惠回應表示，此案已進入司法程序，因檢調偵辦中，不便做出任何說明。

▲王男向櫃台反應自己需要就醫後，被安排去更衣、吹頭髮，最終癱軟在沙發上，醫護人員趕抵時他已無生命跡象。

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