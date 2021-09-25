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行李箱大亨遭控盜刷信用卡！　苦主報警竟反嗆「像個小孩子」

在北市開設行李箱租賃公司的林男，遭控盜刷他人的信用卡。（讀者提供）

▲在北市開設行李箱租賃公司的林男，遭控盜刷他人的信用卡。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

受到疫情影響，國內許多產業受到衝擊，一名從事演藝工作的A先生因收入銳減，需要資金周轉，去年透過朋友介紹，找上一名林姓男子代辦青創貸款，沒想到非但貸款未辦成，對方還盜刷他的信用卡，害A先生莫名揹上40多萬元卡債，A生氣得報警，林男還反嗆A先生的態度「像個小孩子」，態度十分惡劣。

答應還清卡費的林男事後擺爛還盜刷，讓A先生氣得報警。（讀者提供）

A先生透露，林男在北市開設行李箱租賃公司，號稱是「旅遊界的好市多」，去年他透過朋友介紹找上林男幫忙辦青創貸款，林男向他誇口自己是知名行李箱在台灣的獨家代理商，也有投資豪宅，名下還有3間房產，又具備金融業背景，當場還拿出了近200張的信用卡，並跟A先生說：「我專門在幫人辦貸款。」A先生不疑有他，於是將青創貸款一事全權交由林男辦理。

不過，後來A先生的青創貸款未成功核貸，林男告訴他是因為A先生之前沒有辦過信用卡，跟銀行往來的紀錄不多，才會被拒絕。林又提議要幫A先生辦信用卡「養信用」，聲稱之後貸款的核貸率才會高，於是A先生辦了信用卡，同時也在其他銀行申請一筆30萬元的信貸，後來信貸很快就撥款下來，沒多久後A先生也收到銀行的核卡通知。

A先生說：「信貸撥款後，林要求我給他15萬，說不要讓他作白工，我不答應，他又改口叫我把信用卡交給他保管，說要幫我『養信用』，還說可以『刷卡換現金』，之後可以幫我還掉30萬元的信貸，讓我的負擔不會太重。」

聽到可以減輕貸款負擔的A先生，因為信任林男的金融專業，便一口答應將信用卡交由對方保管，沒想到卻讓自己在短短幾個月就揹負43萬元的卡債。

A先生說：「我後來才知道林先生用我的卡刷了43萬元，我覺得不妥，馬上要求他把還清卡費，他說他手上沒有那麼多現金，一直求我讓他分期還，我一時心軟，答應讓他分3期繳清，我還帶著他去銀行，讓他先還掉14萬元的卡費，林還跟我掛保證說之後他會如期繳款，下個月我卻接到銀行的催繳電話，發現他不但擺爛不繳卡費，甚至背著我盜刷了十幾萬元。」


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