廁所蹲到崩潰！鄉民推爆「1水果」堪比大冰奶　笑虧：小心服用

▲很多人都有便秘的困擾。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人「嗯」不出來的時候，都會多吃蔬果，希望能改善排便不順或便祕的問題。就有網友日前收到一大堆火龍果，讓他頓時相當好奇，有沒有什麼水果是有助於排便的呢？貼文曝光後，立刻引發網友熱議。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「哪種水果最有助於排便啊」為題丟出討論，提到他只要吃了火龍果，排便就會格外順暢，效果和早餐店的「大冰奶」差不多。日前，他們家收到一大堆的火龍果，因此他就有些好奇，大家覺得哪一種水果吃了以後，是非常助於排便的呢？

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▲許多人都覺得火龍果非常助於排便，而紅肉的更是馬上見效。（示意圖／取自Pixabay）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「最強的排便是黑芝麻粉，一天吃個3大匙，保證不便祕，雖然它不是水果，熱量也頗高就是了」、「奇異果、木瓜、香蕉、柚子，籽多、纖維多的」、「柚子每吃必拉」、「柚子、百香果」、「柚子，屁還有柚子味」、「除了火龍果就奇異果、香蕉、柚子吧」。

不過，被最多人點名的水果還是火龍果，「柚子、火龍果都是」、「紅肉火龍果、香蕉、鳳梨之類」、「百香果、紅肉火龍果」、「火龍果+優酪乳，威力強大，小心服用」、「柚子+火龍果一同食用，效果拔群」、「唯一推薦火龍果」、「紅色火龍果，吃多了很恐怖，真的很恐怖」。