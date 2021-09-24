　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

直擊iPhone13開賣後二手市場！12系列若沒賣　今秒跌3000　　　　　

▲蘋果新機一開賣，二手市場價格iPhone12系列就跌3000元 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲蘋果新機在發表會之後，舊機就已經出現「拋售潮」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

iPhone 13系列新機在台灣開賣，不少民眾搶鮮體驗，也意外帶動了iPhone 12「拋機潮」，實地走訪中古手機收購業者，他們表示早在幾天之前就已經出現拋售潮，因為就像開賣當天，二手收購價格就少了兩到三千塊。

iPhone 13系列新機在24日開始在台灣發售，不同電信業者，一般手機販售業者還是維持正常營業時間，不像過去發表新機時，會提前開門營業，高雄一家手機行業者阿展就表示有過去販售新機的經驗，就怕大量進貨之後，販售情況不如預期，成本壓力會囤在自己身上，而且蘋果公司在iPhone 12跟13系列，一次就推出4款新機，也不知道哪一款會熱銷，所以現在乾脆就是採用「預購」制，不但能夠控制成本，也不用讓員工提前上班。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蘋果新機一開賣，二手市場價格iPhone12系列就跌3000元 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲蘋果新機一開賣，二手市場價格iPhone12系列就跌3000元 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲蘋果新機一開賣，二手市場價格iPhone12系列就跌3000元 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲蘋果新機iPhone13 PRO Max 。（圖／記者吳奕靖攝）

「就是拿到天空藍，這是新色」！阿展沒有提前營業，準時在12點開門，第一個上門的客人就是來拿預定的iPhone13 Pro Max ，這位客人說：「在發表會當天，就已經下訂了，現在手機拿到手，還沒來得及試用，現在就要趕上台北」，原來他也幫朋友訂了一隻手機，順便也帶上去給他。

記者也詢問中古市場行情，手機行店長阿貴表示在幾天之前就已經12系列的「拋機潮」，他說像是只要蘋果出新手機，顧客會當天買，同時間也把舊手機賣掉，這樣會影響到二手價格，就以24日當天的二手行情市場價格，iPhone12 Pro  Max，賣價約在2萬3到2萬5左右，不過這個價格在幾天之前，還能再多個3000元左右，所以老司機陸續都在發售前幾天進來賣手機，暫時先用備用機擋著，「畢竟蘋果手機新款價格都可能抵上一個月的薪水，一買一賣、一來一回之間，能省一點是一點」。 

【更多新聞閱讀】

快訊／高雄26歲刑警酒駕自撞安全島　酒測高達1.08命危搶救中

高雄中秋嚴抓酒駕232件　大刀開鍘機車族！警曝3關鍵母湯心態

酒後叫女友騎機車來載...慘了！她喝了水果酒　連坐下場出爐　

►3大「狗公園」讓毛小孩爽翻天

ET快訊
直擊iPhone13開賣後二手市場　12系列秒跌3000元　
前男友「外流激戰片」上Dcard！女大生見標題崩潰
嚴立婷打疫苗副作用生不如死　「差點想寫遺書」
蘋果新iPhone明年登場！　傳「瀏海不見了」
快訊／女學生打完BNT　突「癱軟暈喘」急送醫
好市多蝦仁「快比手掌大」！她爽喊賺翻　養蝦戶揭真相：我不會吃
整個早上沒消息！　他「直衝物流站」領到iPhone 13

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／27歲OL「三級警戒」不敢就醫！失去嗅覺嚇壞…竟是口罩惹禍

宜蘭2高中生打BNT後「換氣過度」　醫護當場緊急照護

直擊iPhone13開賣後二手市場！12系列若沒賣　今秒跌3000　　　　　

快訊／瑞芳時雨中學女生打完BNT　突「癱軟暈喘」警車前導急送醫

好市多蝦仁「快比手掌大」！她爽喊賺翻　養蝦戶揭真相：我不會吃

過度稱讚會讓孩子變自戀！專家：獎勵與處罰有「2大陷阱」

陳時中說「符合3條件」有望降一級　醫師憂這2族群危險

暫居高校女神第1名！建中「何廢料」IG首發聲　公開獎金用途暖爆

「幫四叉貓私驗抗體」挨罰5萬！禾馨回應了

「紙本五倍券」明開放登記！超商、官網、郵局預訂領券步驟一次看

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

阿公阿嬤2個月前嗆丟掉 一換季「親手縫窩」抱金孫哄睡

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

28歲老闆創業賣雞排月入20萬！ 最愛客人點米血、甜不辣獲利6倍

劉真離世1年半…辛龍「雙雙節」洩思念　友人不捨「該走出來了」網心疼打氣

女直播途中稱讚自家加菲貓可愛　下秒撕破窗簾拆台...還秀不屑臉

西班牙老峰火山爆發！岩漿噴湧　滾燙熔岩「吞噬泳池」百棟民宅毀

鄉長「警察弟」帶頭談判起衝突！　廟前鬥毆2人傷...警局記大過調職

獨／27歲OL「三級警戒」不敢就醫！失去嗅覺嚇壞…竟是口罩惹禍

宜蘭2高中生打BNT後「換氣過度」　醫護當場緊急照護

直擊iPhone13開賣後二手市場！12系列若沒賣　今秒跌3000　　　　　

快訊／瑞芳時雨中學女生打完BNT　突「癱軟暈喘」警車前導急送醫

好市多蝦仁「快比手掌大」！她爽喊賺翻　養蝦戶揭真相：我不會吃

過度稱讚會讓孩子變自戀！專家：獎勵與處罰有「2大陷阱」

陳時中說「符合3條件」有望降一級　醫師憂這2族群危險

暫居高校女神第1名！建中「何廢料」IG首發聲　公開獎金用途暖爆

「幫四叉貓私驗抗體」挨罰5萬！禾馨回應了

「紙本五倍券」明開放登記！超商、官網、郵局預訂領券步驟一次看

打臉蘇貞昌自豪台灣防疫　王鴻薇：真的噁心！不知羞恥要有限度

王維中拚對猿首勝　雙箭頭加曾陶鎔連3安、味全首局2比1

「千年一遇正妹空姐」升格人妻！　緊身裙擠深V＋美腿…甜秀婚戒

蜜袋鼯開眼2周搶喝奶　「好喝到眼睛發亮」握拳小手狂推同伴

「開心鬼女神」強勢回歸鬼片！曝一度陷人生低潮

檢舉短裙辣妹出沒轟警要報案個資　督察力挺短褲副所長頒3千獎金

山鷸魔性舞步過馬路　上下起伏「動滋動滋」笑翻585萬人：DJ抓了畢

地獄之井真面目曝！遍地腐屍惡臭狂飄　怕被詛咒百萬年無人靠近

富邦悍將大咖嘉賓助威　張震28日現身新莊開球

獨／27歲OL「三級警戒」不敢就醫！失去嗅覺嚇壞…竟是口罩惹禍

「20男輪摸韓網紅私處」淫照外流！　秀智引爆10萬人要真相

生活熱門新聞

高中男打疫苗崩潰尖叫　影1天破百萬

八大行業「重新營業」有望！　2初步條件曝光

首位苦主！數位綁定「秒刷10080元」妹子錯慘了

好市多同步開賣「iPhone 13 Pro、Pro Max」　狂省1300元

一日雙颱蒲公英恐飆強颱　入秋首變天

建中男選 「高校少女」票數第一　主辦1舉動挨轟

工程師高薪卻單身　他點2大關鍵

「打BNT嘶吼尖叫」高中男找到了！校長還原經過

即／16號颱風「蒲公英」生成　最新路徑曝光

八大行業盼解封「傳10/1有望降一級」　指揮中心回應了

快訊／今日增1本土、7境外移入　無人死亡

第三波超強水逆「5星座＝重災戶」慘了！

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

67.2萬莫粉加勾AZ苦等！指揮中心曝規劃

更多熱門

相關新聞

終於要換iPhone 13！網見「老學長」驚呆

終於要換iPhone 13！網見「老學長」驚呆

每個人使用手機的習慣不同，有些人會不斷追求最新的款式和功能，有些人則會等到手上正在用的手機壞掉才替換。就有一名網友曬出自己的手機照片，表示他終於可以換iPhone 13了。貼文曝光後，隨即掀起熱議，不少網友都相當吃驚原PO一支手機怎麼可以用這麼久。

陸6成男性預訂iPhone13「粉色機」 Pro Max「黃牛」現場加8000收

陸6成男性預訂iPhone13「粉色機」 Pro Max「黃牛」現場加8000收

iPhone現省5千！五倍券這樣最賺

iPhone現省5千！五倍券這樣最賺

10年安卓粉「跳槽蘋果」揭5缺點很失望！網驚：機王

10年安卓粉「跳槽蘋果」揭5缺點很失望！網驚：機王

影／iPhone13、13 mini開箱！　續航力實測、「電影模式」焦點轉換超順暢

影／iPhone13、13 mini開箱！　續航力實測、「電影模式」焦點轉換超順暢

關鍵字：

iPhone新機舊換新二手市場中古機手機行

讀者迴響

熱門新聞

澎恰恰「棄連千毅」改上她直播！

震撼！葛仲珊深夜「宣布退出演藝圈」

「曾把對方刺身上」百萬YouTube情侶分手　刪光5年互整影片

4大超商預訂紙本五倍券流程、優惠懶人包

麥當勞桌上堆滿餐　外送員一看拒接罵翻

林俊傑提告網紅求償118萬！他囂張回應氣炸全網

獨／龜殼花阻冤枉路　捷克「跑山獸」尋獲山友遺體哭了

開箱i13 Pro Max天峰藍見「致命瑕疵」崩潰：品管超差

母象巨腿踩爆沼澤鱷魚！驚人甩屍畫面曝

男按鈴20分鐘妻才開門　馬桶驚見「綠光」

高中男打疫苗崩潰尖叫　影1天破百萬

iPhone 13粉色實機照曝　網驚：怎麼那麼淡

快訊／高虹安指導教授李傑發聲打臉翁達瑞　「她是我的博士生」

「蔡依林恩師」被親哥強行關進養護院

連千毅要500次才問到「真人娜美妻」電話！

更多

最夯影音

更多
深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍
笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

阿公阿嬤2個月前嗆丟掉 一換季「親手縫窩」抱金孫哄睡

阿公阿嬤2個月前嗆丟掉 一換季「親手縫窩」抱金孫哄睡

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面