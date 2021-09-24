直擊iPhone13開賣後二手市場！12系列若沒賣　今秒跌3000　　　　　

▲蘋果新機在發表會之後，舊機就已經出現「拋售潮」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

iPhone 13系列新機在台灣開賣，不少民眾搶鮮體驗，也意外帶動了iPhone 12「拋機潮」，實地走訪中古手機收購業者，他們表示早在幾天之前就已經出現拋售潮，因為就像開賣當天，二手收購價格就少了兩到三千塊。

iPhone 13系列新機在24日開始在台灣發售，不同電信業者，一般手機販售業者還是維持正常營業時間，不像過去發表新機時，會提前開門營業，高雄一家手機行業者阿展就表示有過去販售新機的經驗，就怕大量進貨之後，販售情況不如預期，成本壓力會囤在自己身上，而且蘋果公司在iPhone 12跟13系列，一次就推出4款新機，也不知道哪一款會熱銷，所以現在乾脆就是採用「預購」制，不但能夠控制成本，也不用讓員工提前上班。

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▲蘋果新機一開賣，二手市場價格iPhone12系列就跌3000元 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲蘋果新機iPhone13 PRO Max 。（圖／記者吳奕靖攝）

「就是拿到天空藍，這是新色」！阿展沒有提前營業，準時在12點開門，第一個上門的客人就是來拿預定的iPhone13 Pro Max ，這位客人說：「在發表會當天，就已經下訂了，現在手機拿到手，還沒來得及試用，現在就要趕上台北」，原來他也幫朋友訂了一隻手機，順便也帶上去給他。

記者也詢問中古市場行情，手機行店長阿貴表示在幾天之前就已經12系列的「拋機潮」，他說像是只要蘋果出新手機，顧客會當天買，同時間也把舊手機賣掉，這樣會影響到二手價格，就以24日當天的二手行情市場價格，iPhone12 Pro Max，賣價約在2萬3到2萬5左右，不過這個價格在幾天之前，還能再多個3000元左右，所以老司機陸續都在發售前幾天進來賣手機，暫時先用備用機擋著，「畢竟蘋果手機新款價格都可能抵上一個月的薪水，一買一賣、一來一回之間，能省一點是一點」。

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