每年4萬役男申請　內政部提「彈性入營」入法：可大幅縮短等待時間

▲內政部於23日部務會報通過修法，增訂尚未列入梯次徵集的役男得申請優先或延緩入營。圖為陸軍新訓。（圖／陸軍司令部提供）

記者蘇晏男／台北報導

為讓役男生涯規劃更有彈性，內政部於23日部務會報通過修法，將彈性入營申請作業法制化，增訂尚未列入梯次徵集的役男得申請優先或延緩入營。

內政部指出，「彈性入營」自2019年起進行試辦，試辦至今，每年約4萬人提出申請，大幅縮短役男等待入營服役時間。

內政部表示，每年6月多數役男畢業等待服役，考量役男入營緩急需求不同，昨日部務會報通過「徵兵規則」部分條文修正案，除增訂在不影響徵兵需求情況下，尚未列入梯次徵集的役男可申請優先或延緩入營外，為避免役男藉此規避入伍，這次也明訂曾以相同等級學歷（含休、退學）辦理延緩入營者，不得再次申請延緩入營。

內政部進一步說明，如為大學、碩士或博士等不同等級學歷，則得分別申請延緩入營；又考量年逾33歲役男，已接近36歲法定除役年齡，因此，規範不得申請延緩入營。

另為審慎判定役男體位及維護兵役公平，內政部這次修法增列替代役體位案件判定前亦比照免役體位案件，除身高、體重或身體質量指數符合免役體位外，其它如心血管疾病、肝腎功能異常或重要關節活動受限等病症，應送役男體位審查會審查。

內政部指出，「徵兵規則」部分條文修正案，將依法制作業程序，會銜國防部辦理修正發布作業，於近期發布施行。