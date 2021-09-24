打完BNT後「腳僵硬、手痙孿」！台中學生住院觀察　今又7人送醫

▲台中有學生打完BNT後出現雙下肢僵硬、右手痙攣等狀況，目前正留院觀察中。（圖／ET資料照）

記者李忠憲、鄧木卿／台中報導

BNT疫苗23日正式開打，但卻陸續傳出有學生因施打疫苗後出現不良反應，而截至目前為止，台中就出現10例。對此，台中市教育局表示，這10名學生主要症狀為胸悶、心跳過快等，但經送醫後均無大礙。不過，其中1人卻發生雙下肢僵硬、右手痙攣等狀況，目前正持續留院觀察中，但沒想到，今（24）日又再爆出有7人出現頭暈胸悶症狀，被緊急送醫救治。

台中市23日起進行高中生接種BNT疫苗，教育局統計，截至昨天17點20分止，共有8237名學生接種疫苗，比預計的9451人少了1214人，施打率為87.15%，另外，有10人出現不良反應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育局表示，今（24）日截至上午11時30分止，慈明高中共有7名學生經現場醫護人員判斷後送醫，5名送長安醫院、2名送803醫院，7名學生症狀均為胸悶、嘔吐及頭暈；慈明高中也指出，一年級女學生原本出現小腿僵硬及右手痙孿，先送長安醫院，但因家住北區，所以轉中國，目前症狀已改善，但還住院觀察，另4人則已出院由家長接回。

對此，中市教育局表示，這10名學生主要症狀為胸悶、心跳過快、血壓飆高、嘔吐、氣喘、過敏紅疹等，但經送醫救治後均無大礙，且已出院，但其中1人卻在接種後出現雙下肢僵硬、右手痙孿情形，緊急送醫後狀況已改善並恢復知覺，不過仍持續留院觀察中。

然而，今天上午慈明高中卻又再爆出，有5名學生接種後陸續出現頭暈、胸悶等情形，被緊急送醫救治，目前5名學生生命徵象穩定，正等待相關檢查報告出來。