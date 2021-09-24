林口「中分逆子」百刀殺父母奇案！　超恐凶宅現況曝光

▲林宅在案發後無人問津。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

林清岳弒親案震驚社會，全案經二度發回台灣高等法院更審，中華民國最高法院於2002年3月28日判處林清岳死刑，其他5名共犯有期徒刑5至16年確定。資深教誨師張柏舟回憶，林清岳直至死前皆未曾懺悔，並認為他毫無對不起父母，甚至覺得兒子花父母親的錢是天經地義，對社會輿論感到忿忿不平。

據了解，林清岳從被逮捕一直到審判初期，對自己犯下的案件毫無悔意，不僅多次發表狂妄言論，甚至辱罵採訪的記者「沒有人性」。在輿論壓力下，一、二審皆判處林清岳死刑。資深教誨師張柏舟透露，林清岳直至死前皆未曾懺悔，並認為他毫無對不起父母，還覺得是雙親對不起自己。

▲林清岳和女友賴英毓。

教誨師表示，林清岳認為，身為兒子的他，自由使用父母的金錢是天經地義的，對於必須透過要求的方式，才能從父母手上取得金錢一事，始終感到忿忿不平，更認定自己是實質上的受害者，對於社會對他的輿論與指責感到憤怒。2002年5月6日林清岳於土城看守所之臺北監獄附屬刑場槍決，死後透過林口長庚醫院，捐出器官心臟、兩個腎臟、一對眼角膜，以及皮膚、骨骼等器官。

另一方面，血案發生後，或許因為情節太過恐怖，林家舊宅始終無人居住，也遲遲無法脫手，成為當地人避之唯恐不及的凶宅。據傳，曾有宗教團體相中林宅，希望改建成陰廟，但被林家親屬回絕，直到2012年才由工程單位承租，目前作為工務所及員工宿舍使用。

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