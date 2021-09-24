當成自己家！公婆霸佔媳婦房子5年　嗆：死也要死在房裡

▲法院強制執行。（圖／翻攝自瀟湘晨報）



圖文／CTWANT

婚姻不只是2個人的事，而是2個家庭的結合。中國有一對夫妻在5年前離婚，豈料公婆登堂入室，把媳婦買的房子當成自己的住了下來，最後不得已，只好走上法庭。

根據《瀟湘晨報》報導，陳姓女子和劉姓丈夫在2016年協議離婚，協議中約定陳女婚前購買的房子歸其個人所有，沒想到她的前公婆竟藉著看孫子為由，打包行李住了進來。直到近日，法官出面協商，但公婆還是不聽勸，隨後法院決定強制騰退。

陳女再次和公婆溝通，但對方又拿出「新招」，耍賴稱「我就不搬，這房子有我兒子的，我出了錢，以後死也要死在這房子裡」，由於錢公婆拿出的這筆錢並沒有用於裝修，經法官核實，2人也拿不出相關憑證。9月2日上午，由法院執行局組織的一次強制騰退活動順利實施。

起訴指出，2被告王某和李某為陳女前夫的父母，陳女和前夫在2016年協議離婚，離婚協議中明確約定陳女婚前個人出資購買的某小區房屋一套，歸陳女個人所有。本以為這件離婚糾紛到此結束，沒想到2被告王某、李某以看望孫子為由，攜帶大包行李搬進了陳女的家中，這一住就是幾年，嚴重影響到陳女的個人生活，陳女不堪其擾，遂向法院提起訴訟，要求2被告搬離陳女的房屋，並交還房屋鑰匙。

▲公婆霸佔房子長達5年。（圖／翻攝自瀟湘晨報）



本案進入執行程序後，法官意識到案情簡單、法律關係清晰明瞭，辦案重點在於如何能夠順利進行騰退活動，於是法官多次聯繫被執行人，向他們釋法名理，希望他們主動搬出房屋，均被拒絕。因此，在和當事人陳女多次溝通以及實地調查後，執行法官制定了詳細的集中執行實施方案。9月2日上午8時30分，執行人員到達陳女家中，再次通過電話等方式和被執行人取得聯繫，希望他們主動配合工作，但被執行人仍不為所動，於是執行工作按照計畫有序展開，2個小時就完成了。

延伸閱讀

▸ 竇驍、何超蓮熱戀2年認「訂有交往協議」 為踏入婚姻「同居試婚中」

▸ 好市多火龍果驚見「巨大肥蟲」亂竄 網疑惑：可能是秋行軍蟲

▸ 父母打牌忘了孩子！3歲女童中秋節「慘被鎖車內一整天」身亡