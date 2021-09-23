在家卻被通知「包裹沒人收」　送貨員1張照讓他氣炸：有夠大膽！

▲ 送貨員通知包裹送到了，照片卻讓他氣炸。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國蘭開夏郡一名男子日前網購一些工藝材料，選擇宅配寄到家中，打開貨運業者通知包裹沒有投遞成功的郵件時，卻看見一張送貨員在家裡囂張翹腳享受的照片，令他當場傻眼。

《Times Now》報導，30歲男子金特（Thomas Gent）來自蘭開夏郡的普雷斯頓，日前收到一封電子郵件寫道，「當地的送貨員今天想為您遞送包裹，但您不在。由於沒有安全的位置可放置您的包裹，所以我們會再次投遞，並於2021年9月17日與您聯絡」，與包裹擦肩而過。

然而，當金特打開信裡附上的照片，卻赫然看見送貨員穿著拖鞋，舒服地坐在自家電視機前的模樣，原來他根本沒有出門送貨，令金特氣得馬上PO上臉書。他憤怒表示，「他有夠大膽，居然坐在家裡，還拍了照片為證。我一整天都在，但都沒有人來送東西。」令金特更生氣的是，17日包裹送到時也被隨意丟在門口，送貨員根本沒有敲門。

金特的貼文在臉書上引起熱議，網友紛紛留言表示，「太大膽了吧」、「至少他不是跑進你家客廳」。眼看事態越演越烈，貨運業者Hermes發出道歉聲明表示，「這張照片是因技術問題而誤傳，對於我們造成的混亂深表歉意，經確認這份包裹已經成功投遞。」

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