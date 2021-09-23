「以韓國瑜臉書發佈為主」　江啟臣曝深夜通電駁「韓挺朱立倫」說

▲江啟臣接受廣播節目專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨9月25日舉行黨主席改選投票，候選人朱立倫22日自爆上午與高雄前市長韓國瑜通電話，韓國瑜為他加油，加上高雄前副市長李四川表態支持朱立倫，引發外界解讀韓國瑜挺朱立倫。對此，力拚連任的黨主席江啟臣23日接受廣播節目專訪時表示，22日深夜與韓國瑜通電，韓國瑜表示一切以他臉書發佈為主。

江啟臣23日接受POP Radio《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，對於競爭對手朱立倫近期頻頻與韓國瑜團隊成員同台，是否意味著獲得韓國瑜的支持？江啟臣透露，昨晚11時曾與韓國瑜通電話，韓國瑜提到他的態度以臉書發表的言論為主，並祝福每位候選人。

江啟臣認為，不想造成韓國瑜困擾，畢竟韓國瑜是好人，也與大家都是好友，韓國瑜若有什麼決定都會公開講，不會透過誰的嘴巴傳話，尤其這種會影響黨內選舉的舉動，韓國瑜是相當謹慎的。

針對朱立倫近期頻繁與韓國瑜團隊成員同台，江啟臣表示，韓國瑜的朋友和團隊成員很多，「我的團隊裡也有」，選舉大家一定都是盡力去爭取要爭取的人，所以他也不會放棄，不光是韓國瑜團隊的成員，所有的黨員都會是他爭取支持的對象。