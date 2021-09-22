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五倍券成功綁數位！他「1原因後悔了」秒QQ：早知道領紙本

▲▼五倍券。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲有人數位綁定五倍券，成功之後卻後悔了。（圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

振興五倍券今（22）日可以開始數位綁定，許多人看準限額回饋，紛紛湧入搶名額。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他看到新聞就綁下去了，才發現使用的方式是「要先花到5000，才會退給你」，讓他有點傻眼「還是拿實體比較有感覺吧？」不禁問卦「突然後悔五倍券綁數位的八卦？」話題引發熱議。

這位網友文中表示，他看到新聞後就綁下去了，才發現不同於紙本是花實體券，數位的部分是要先花5000元，之後才會把5000元退回來，「傻眼，早知道領紙本就好。」不過他也慶幸，「好在老婆不想用，給我用紙本五倍券，有紙本可以看了QQ！」

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原PO最後忍不住直呼「還是拿實體比較有感覺吧？」也在留言處小抱怨，用數位消費還有一個缺點，就是他覺得有點複雜，「有的消費不會算，什麼水電之類的、停車費，早知道領紙本就好。」

貼文一出，就有網友秒吐槽，「花5000很難嗎」、「你484想騙大家去領實體」、「信用卡有差嗎？還不是佔用額度而已」、「你用刷卡的話有差嗎= = 還不是一樣最後要付」、「替代消費隨便都超過五千啊！用不到就給負擔家庭開銷的人綁定吧」、「菜買一買就5000了。」

不過，也有人表示，「就蠢啊！除非你有選定目標，確定特定用戶用數位比較省，不然當然選紙本啊！去年紙本最多比率不就告訴你」、「有500好食券啊」、「那些都是有條件的，還是紙本好…」、「上次紙本的優惠比較好，當大家都傻了。」

►3分鐘「梳出」空氣感直髮

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五倍券成功綁數位！　他1原因後悔：早知道領紙本

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