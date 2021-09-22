小孩哭閙「要抱抱」！家長全無視...她傻眼：抱一下會死？掀2派論戰

▲家長直接無視小孩哭閙。（示意圖／翻攝自pixabay）



實習記者陳妙津／綜合報導

年紀小的孩子往往以哭鬧來表達需求。就有網友抱怨，看到一個約2、3歲的孩子坐在推車上，一路哭鬧尖叫吵著「抱抱」，但大人們卻無動於衷，讓她不滿直言「請問抱一下孩子是會死嗎？他是會因此變得很任性嗎？不會教，就不要生，不然就去照書養」，掀起網友論戰。



一名網友在臉書「爆怨2公社」社團發文指出，在路上看到約2、3歲的小孩不想坐推車，哭鬧尖叫著討抱。原PO表示看到孩子哭成這樣好可憐，不覺得父母愛他，不想抱應該要跟孩子好好講才對，「他們的家庭成員粗估看是一對夫妻+阿公，沒人理這小孩，任他哭，請問抱一下孩子是會死嗎？他是會因此變得很任性嗎？不會教，就不要生，不然就去照書養，這年代資訊這麼發達，『高需求寶寶』還有人不知道這個詞嗎？」

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▲原PO不滿家長任由小孩在推車上哭喊尖叫要抱抱。（圖／翻攝自FB／爆怨2公社）



該文釣出不少家長回應，「我看到了沒有帶過孩子的人用自己以為正確的方式在教人家怎麼帶孩子，孩子狀況百百種不清楚到底是什麼情況就指手劃腳。」、「但我覺得那小孩好可憐，不覺得父母愛他，不想抱，可以好好的跟他講嗎？還蠻討厭放任小孩哭鬧不管的父母。」、「有時候小孩會無理取鬧以哭來達成目的，爸爸媽媽也會選擇不讓步，讓他知道不是哭就能得到想要的，所以我會再觀察一下。」、「有時是要狠下心讓孩子哭，這也是讓孩子慢慢學習，用哭的不能解決問題。」、「我覺得路人只看幾分鐘，但人家是帶一輩子，真的不要這樣子去下定論。」



不過也有不少網友支持原PO說法，「很慶幸自己的小孩沒在外面哭喊過，那種放任孩子在外哭喊，吵到旁人真的不行，教好再帶出門吧！ 」、「不抱可以，但要處理孩子的情緒，而不是放任」、「不是抱一下會死的問題，而是小孩的哭聲吵到旁邊的人，那就真的很討厭。」