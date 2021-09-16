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親子

嚴格or情緒化？孩子抱怨新老師好兇　你該判斷的兩三事

（圖／示意圖，翻攝自PAKUTASO網站）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

女兒DAHLIA升上小學二年級後，有些科目換了新老師，這讓她不是很適應，放學一見面，就跟我抱怨新老師「很兇」，為了「一點以前老師都允許的小事」就生氣，為了理解發生什麼事，我再三跟孩子確認細節。

「以前的老師都不會這樣！這個又沒什麼～～～」聽完整件事情的來龍去脈以後，我看著DA的眼睛，慎重地問她：「妳仔細想想，老師是兇，還是嚴格？兇是自己心情不好、情緒化亂罵，嚴格是針對不好的習慣或事情去糾正妳。」

DA想了一下：「是很嚴格！」

好，那就是師生磨合的問題！我便這樣跟女兒解釋：「小學跟幼稚園不一樣，幼稚園不是義務教育，當然可以隨心挑選喜歡的環境，但小學以後，妳年紀已經夠大，有能力可以應付學校的事情，所以還是要配合老師為主，每個老師都有不同的規則，妳們班導很像大姐姐，但她是個特例！不是每個學生都遇得到這樣風格的好老師！」

DAHLIA：「但我只是跟同學（怎樣怎樣）。」熟知女兒有七嘴八舌體質的我，立刻嚴肅地接下去：「那妳就不對啦，每個老師注重的點不同，包容度也不一樣，也許妳這個動作，剛好是他的地雷，那妳硬要踩人家會生氣的點，被罵也是正常的！」

DAHLIA反駁著：「可是...他對他自己的班不會這樣..。」老實說，我在家也常常訓女兒太吵，所以忍不住替老師說話：「因為他跟你們不熟啊，才剛開學耶！這樣說好了，就像我們去應徵工作，沒被錄取、沒進到公司之前，你怎麼知道會遇到怎樣的主管？除非他跟我小時候碰到的導師一樣，欺負弱勢學生，又愛亂講話羞辱人，或是做太過度的處罰，我就會介入，我自己有一把尺。」

DA曉得我的直言脾氣：「我知道妳會站出來幫我，但我同學在學校碰到事情，都不會回家跟父母講。」我：「我知道妳相信我會捍衛妳啊，那妳在擔心什麼？妳已經不是小寶寶了，事情不會都如妳所願，但也不能因為有阻礙，就完全不接受新挑戰啊！而且…老師絕對不會比妳媽兇！」

「妳不兇啊！」天生長得一付士官長嚴肅臉的我，吐嘈女兒：「那是妳習慣了吧！我兇起來，連大人都會怕...」她想了一秒後笑出來：「對耶，我習慣了，所以不覺得妳兇～但人家都說妳很兇！」（媽媽我東北大妞個性無語問蒼天中...）

我認為，老師是一個被賦予神聖意義的職業，但，可能因為我父親也是老師，課堂上、私底下兩個樣，所以我對這個行業，比較沒那麼多美好的想像，以女兒這次的抱怨來說，我認為老師嚴格有理！所以試圖排解DA的不開心，而最重要的是，我會看事情，不忽視孩子的感受。

我要強調「霸凌不只存在於同儕之間！」常見沒碰過罷凌的人，用一種上帝視角的口吻，向被罷凌的對象說：「你不要想太多，事情沒那麼嚴重！」但其實不管是老師對學生、學生對老師、家長對老師、家長對家長，都絕對有可能發生，因為偏見與歧視而產生的欺負行為！

所以，除了觀察以外，最重要的是傾聽、查證、判斷、處理，以及當「真的有欺負行為」發生時，在無法和平解決之後的全力反擊。

★ 我是單身不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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