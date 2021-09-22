中秋遇花蓮孕婦懷心臟病兒提早陣痛！　台大仁醫求讓道...結局暖爆

▲施景中求國五北上讓道。（圖／翻攝臉書／Jin-Chung Shih）



實習記者陳妙津／綜合報導

中秋連假仍有許多醫護人員守在醫療最前線照顧病患。台大醫院婦產科名醫施景中昨日發文分享一起案例，一名孕婦懷有患先天性心臟病的胎兒，因提早陣痛，決定要從花蓮送往台北，希望用路人若聽見救護車鳴笛北上能協助讓道。他在今日凌晨再度發文報平安，告知關心此事的大家「孕婦已平安抵達台大，一路上都受到禮讓沒有拖延」。



台大醫院婦產科名醫施景中表示，21日晚間與母親吃飯時，突然接到花蓮門諾醫院的廖基元主任致電，告知一名孕婦懷有患有先天性心臟病的胎兒，提早發生陣痛，但因孕婦本來在台北由施景中幫忙看診，一時不知該如何是好。



施景中不禁感慨，廖主任年逾70，仍舊固守花東第一線，守護需要幫忙的母親、小孩，就連中秋節仍不例外，經討論商量後，決定由廖基元協助連絡救護車，直接自花蓮送往台北，交由施景中團隊接手，「等等如果您還在國五，聽到有救護車鳴笛北上的，請讓一讓」，並祈禱上天能賜福添壽給廖主任，及孕婦、小孩都能夠平安、順利抵達台北。



施景中也在今日凌晨2時半再度發文告知後續情況，表示孕婦晚間9點從花蓮出發，12點多抵達台大，「一路上都受到禮讓沒有拖延，進來產房一個多小時就生了，大人平安，孩子由小兒心臟科同仁接手，產程進展很迅速，沒有生在高速公路上是老天保佑。」



他表示，對孩子的父母而言，這是一個難忘的中秋節，「而小朋友要加油了」。其他網友則紛紛表示，「辛苦偉大的醫療團隊，祈求寶寶平安健康的長大」、「一早知曉又一位天使平安到來，真是開心」、「眾志成城，一切平安」、「恭喜！醫生辛苦了」、「謝謝施醫師，也謝謝花蓮門諾醫院婦產科主任廖基元醫師」。