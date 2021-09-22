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25歲脫口「蘑菇」全場安靜！大學生沒人聽懂　網曝用法：國小聽過

▲重傳logo。低頭族、大學生、滑手機。（示意圖／記者黃克翔攝）

▲大學生都沒聽過蘑菇。非當事人。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者黃可昀／綜合報導

現在年輕人有很多新穎的流行語，母湯、踹共這些詞彙現在看來已經過時，但也曾風靡一時，不過你有聽過「蘑菇」嗎？一名25歲男子抱怨，昨天與他約見面的人遲到，他脫口而出「我沒有這麼多美國時間陪你們蘑菇」，結果在場的人都露出疑惑表情，竟然沒有半個人聽懂。

原PO在PTT表示，昨天幾個大學生來請教他問題，卻有人超過時間了才姍姍來遲，於是他說了一句「我沒有這麼多美國時間陪你們蘑菇」，沒想到所有大學生聽到這句都一頭霧水，沒有人知道「蘑菇」是什麼意思，令原PO相當訝異，因為他也才25歲跟大學生沒差太多，卻已經產生了代溝，「本肥是不是老了啊？有沒有小朋友沒聽過蘑菇的八卦？」

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▲▼蘑菇用法。（圖／翻攝自PTT）

▲現在很少人會說蘑菇。（圖／翻攝自PTT）

不少網友只有小時候聽過，由於「蘑菇」一詞本來就沒有很流行，所以長大後就再也沒聽過，「你不說我也沒發現好久沒聽人這樣用了」、「本來就是很冷門的用語了耶」、「......真的沒人用了QQ」、「國小才聽過的感覺，原來有人用」、「很少聽到了，不過蠻可愛的用法 XD」。

實際查詢教育部辭典，蘑菇除了植物名外，還有「故意糾纏或拖延時間」的意思，遇到有人拖拖拉拉就可以請他「不要在那窮蘑菇！」不過也有很多網友完全沒聽過這用法，「長知識惹」、「我一直以為是有人把龜毛講反」、「第一次聽過」、「還真沒聽過」。

▼蘑菇意思。（圖／翻攝自教育部）

▲▼蘑菇意思。（圖／翻攝自教育部）

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