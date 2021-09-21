跟蹤到泳池女廁！碩士男躲隔壁「從下方偷偷竄出」　她猛喊：是誰

▲楊男跟蹤到泳池的女廁裡偷拍。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pexels）

記者林昱萱／高雄報導

一名楊姓男子日前在高雄某游泳池內，偷拍一名女子「小花」（化名）換衣服、上廁所，而過程中小花察覺有異，因此大聲喝止。對此，高雄地院審理後，依法判其拘役40日，得易科罰金。

判決指出，楊男日前在某泳池內，見到小花走進2樓廁所，竟然因此色心大起，基於竊錄他人非公開之活動、身體隱私部位之犯意，偷偷跟著潛入女廁所內，並趁著對方在裡面更換泳衣之際，由廁所隔壁間下方縫隙的地板，以錄影方式讓手機由下往上拍攝小花換衣服，而小花發現之後，立即出聲質問：「誰在拍？」。楊男見事跡拜露後，立即逃離現場，並於途中將方才拍到的畫面刪除，自以為神不知鬼不覺。

小花報警後，警方調閱監視器畫面循線將楊男逮捕，而楊男被捕後，對於案情坦承不諱，且又有證人之指訴、監視器錄影畫面截圖、手機照片6張等足以佐證，因此楊男的犯行堪以認定。法官認為，楊男已經是智識成熟的成年人，但卻因一時起色心，就竊錄對方非公開活動、身體隱私部位，所為已經妨害小花的隱私權，所為誠屬不該。

法官念及，楊男犯案後始終坦承成犯行，於法院審理時正在讀碩士班，擔任助教每月收入5千元、未婚、無小孩、與父母同住及生活經濟狀況、目的、手段、品行等一切情狀後，依犯竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處他拘役40日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。