有「料理包的泡麵」一堆人吃錯！老饕推1步驟　網呆：泡錯20年

▲有料理包的泡麵怎麼處理？引網友熱議。（圖／翻攝自我愛全聯好物老實說FB）

記者邱晟軒／綜合報導

便宜又方便的泡麵是許多台灣人的最愛，僅需沖泡熱水就能直接端上桌。不過，就有網友疑惑表示，自己在處理有肉塊料理包「比較澎湃的泡麵」時卻卡關，好奇詢問網友「有調理包的泡麵該怎麼泡？」貼文曝光後，引發眾人熱議。

「問個疑惑很久的問題！」有一名網友日前在臉書公開社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，「像是滿漢大餐這種比較澎湃的泡麵，不是會有肉塊料理包嗎？大家都是怎麼泡，我們家習慣先將料理包放碗蓋上溫熱，麵泡好了再加進去，結果之前在宿舍這樣泡，室友超級驚訝，認為大部分都是直接將料理包拆開，然後丟進去一起泡，但如果不這樣泡，還要另外找東西壓碗蓋，多麻煩啊！」

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▲有料理包的泡麵，許多人的處理方式都錯了！（圖／翻攝自我愛全聯好物老實說FB）

貼文一出，有網友驚嘆原來自己「泡錯20年」，都認為原PO先將料理包放碗蓋上的做法是正確的，紛紛表示「這樣泡才對！不然全部加進去一起泡我覺得水溫不夠！」、「你的泡法是正確的，很多人不看說明書的，不用驚訝」、「料理包經過加熱，再拆開放入，裡面的油脂才容易溶於湯中，讓精銳盡出，相反的，直接倒沒加熱的話，就會有很多精華不在湯裡」、「和你一樣，先加進去還會影響溫度」、「以前官方建議作法是蓋在上面加熱沒錯，現在沒寫了嗎？」。

▲泡麵貼文，意外釣出藝人李易。（圖／翻攝自我愛全聯好物老實說FB）

該貼文還引來藝人李易留言指出，「這樣泡的好處是可以讓調理包裡面的牛油稍微溶化，讓湯包的精華可以更多到碗裡面」；還有泡麵達人吃出「黃金食用時間」分享調理步驟指出，「以我吃過上千包的經驗，先煮水水開，放蛋，料理包全部倒到碗裡，1：40秒後（若是常溫蛋 1：30）連蛋加滾水倒入碗中，等待2分鐘後食用。」

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