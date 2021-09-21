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華為砸900萬年薪重金搶新人！　27歲天才少年入選超狂經歷曝

▲▼武漢大學博士生江奎入選華為「天才少年」計畫。（圖／翻攝自微博）

▲武漢大學博士生江奎入選華為「天才少年」計畫。（圖／翻攝自微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

華為創辦人任正非2019年發起「天才少年」計畫，利用頂級薪酬和頂級挑戰篩選「天才少年」進入華為公作，最高年薪高達人民幣201萬元（約新台幣862萬元）。該計畫過去3年招募不足20人，這次入選的是武漢大學博士生江奎，今年27歲的他有女友、有身材，現在更成為武漢大學首位入選該計畫的學生。

「天才少年」計畫在最開始即預計要從全世界招募20到30名天才少年，薪水將按年度薪水制度發放，最高年薪可達201萬元人民幣。天才少年加入華為後，華為會兌現3個承諾，用資源支持天才少年們解決世界級的高難度挑戰；提供實力堅強的導師指引，全球化的世界、平台和資源；最後就是5倍以上的薪酬。

該招聘標準非常嚴格，一般共有7個流程，包括履歷、筆試、初面、主管面、部長面、總裁面和HR面試，只要一個環節表現不佳，就極有可能面臨被汰除的下場。

▲▼武漢大學博士生江奎入選華為「天才少年」計畫。（圖／翻攝自微博）

▲江奎不只聰明努力，還有腹肌和女友。（圖／翻攝自微博）

1994年生的江奎今年27歲，是武漢大學計算機學院計算機科學與技術專業2019年級博士生，他成為該大學第一個成功入選的學生。消息一出後許多人對他的個人經歷和平時生活習慣就相當感興趣，在校期間他參加國家自然科學基金聯合基金重點項目、湖北省技術創新重大項目、國家自然科學基金面上項目等6個項目的研究，並發表論文30多篇，以第一作者發表的就有14篇，申報發明專利8項，授權2項。

用功讀書、研究和發明之外，江奎還是一個性格開朗的人，除了積極和導師交流溝通，也會幫助同學一起學習，閒暇時間還會和好友相約打籃球，甚至練出腹肌。他表示熱情的路上難免也會遇到挫折，女友就是他堅強的後盾，不僅總是陪伴在身邊，還會給予心靈上的安慰跟開導。

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