北京電影節紅毯「首次無台星」　僅趙又廷出演壓軸閉幕片

記者任以芳／北京報導

第十一屆北京國際電影節紅毯儀式今（20日）在北京雁棲湖舉行，超過2百多位演藝人員齊聚。本屆「天壇獎」國際評獎委員會主席鞏俐率先亮相，一身黑色禮服氣場驚人；導演陳凱歌、徐克帶領電影《長津湖》劇組壓軸出場。相較過去幾屆都會台灣演員走紅毯，今年考量疫情防控、北京21天隔離等複雜因素，北影節毫無「台星味」。

▲ 2021第十一屆北京國際電影節於雁棲湖舉行。（圖／記者任以芳攝）

▲ 「天壇獎」評委主席鞏俐（圖中）率領評委陳坤（左一）、陳正道、烏爾善、張頌文亮相。（圖／記者任以芳攝）

大陸疫情反覆，由大陸國家電影局、大陸中央廣播電視總台、北京市人民政府主辦的第十一屆北京國際電影節，從今年8月推遲到9月21日到29日在北京舉行。考量疫情防控、隔離檢疫等因素，今年參加北京國際電影節開閉幕式的境外嘉賓，都通過網路連線的互動。

紅毯開場由「天壇獎」評委主席鞏俐率領評委陳坤、陳正道、烏爾善、張頌文亮相。鞏俐一身緊身黑色禮服十分霸氣。考量疫情因素，另外兩位外國評委，芬蘭導演雷尼·哈林以及黎巴導演兼女演員娜丁·拉巴基沒有出席。

▲大陸影后周冬雨。（圖／記者任以芳攝）

台灣較熟悉的大陸演員有大陸演員有楊穎angelababy 、周冬雨等人；不受姐姐范冰冰「陰陽合同」的負面影響，范丞丞這次也現身紅毯宣傳新戲。

許久不見的兩位國際導演陳凱歌、徐克難得同台，一起帶領新電影《長津湖》劇組成員亮相。該片故事內容講述，當年大陸抗美援朝第二次戰役中，在長津湖作戰的故事，大陸知名演員張涵予、朱亞文、吳京等人演出。

▼ 國際導演陳凱歌、徐克同台宣傳新片《長津湖》。（圖／記者任以芳攝）

▲台灣演員趙又廷與鞏俐主演的《蘭心大劇院》是北影節壓軸閉幕片。（圖／翻攝 騰訊電影）

今年出席的兩百多位走紅毯的嘉賓演員，幾乎99%都是大陸本土演員，沒有邀請台灣演員。唯獨近年在大陸經常出演電視劇、電影的台灣演員趙又廷，與鞏俐合演電影的《蘭心大劇院》是北影節壓軸閉幕片，由大陸導演婁燁執導，曾獲得威尼斯電影節金獅獎提名。

對比過去的歷屆北影節，一定會外國和台港演員參與。像是2015年曾邀請阿諾史瓦辛格，那年F4成員周渝民、朱孝天也難得合體。另外，王力宏、張鈞甯等台灣演員也走過紅毯；2018年台灣電影曾以Taiwan Cinema為品牌，參加北影節的推介會。今年受限疫情和兩岸關係緊繃等諸多複雜因素，北影節毫無「台星味」。

▲2021第十一屆北京國際電影節展映電影，以中共建黨百年、明年北京冬季奧運為主。（圖／翻攝 北影節官網）

據了解，第十一屆北京國際電影節組委會面向全球，征集2020年1月1日以後出品的優秀影片。最終有15部影片入圍，國外影片12部，大陸影片有《關於我媽的一切》、《如果有一天我將會離開你》、《雲霄之上》共3部入圍。另外，100多部展映的影片宣傳，多以圍繞中共建黨百年、明年北京冬季奧運為主。