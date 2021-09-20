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烏克蘭與北約展開「聯合軍演」　6000人參與

▲▼烏克蘭與北約舉行「迅捷三叉戟2021」（RAPID TRIDENT-2021）聯合軍演。（圖／路透）

▲烏克蘭與北約舉行「迅捷三叉戟2021」（RAPID TRIDENT-2021）聯合軍演。（圖／路透，下同）

中央社烏克蘭雅沃里夫20日綜合外電報導

烏克蘭今天與美國等北大西洋公約組織（NATO）會員國展開聯合軍事演習，鄰國強敵俄羅斯和白俄羅斯也同時展開大規模軍演，劍指西方國家。

烏克蘭當局從2014年起就和俄國支持的分離主義分子展開內戰。烏克蘭一直尋求與西方軍隊有更多互動，期盼有一天能加入北約。

烏克蘭國防部發言人說，這場「迅捷三叉戟2021」（RAPID TRIDENT-2021）聯合軍演有4000名烏克蘭軍人及2000名外國軍人參與，將持續至10月1日。

▲▼烏克蘭與北約舉行「迅捷三叉戟2021」（RAPID TRIDENT-2021）聯合軍演。（圖／路透）

美軍聲明稿表示，華盛頓州國民兵（Washington National Guard）的旅級戰鬥部隊將參與軍演。這支隊伍自4月就派駐烏克蘭，先行參與多國軍事訓練。 軍演共有來自12國的部隊參與，目的是增強盟國與夥伴國之間的互動，並展示整備程度。

莫斯科近幾週和白俄羅斯在北約與歐盟國家邊界附近舉行大型軍演，俄國聲稱有20萬名士兵參與；約20艘俄國軍艦今天也開始在黑海展開大規模實彈演習。烏克蘭與北約指控俄國今年在烏克蘭邊界附近部署過多軍力。

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