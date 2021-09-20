男主播兼職當「叫醒師」月入43萬　霸道總裁式叫人起床

▲男生兼職做叫醒師。（圖／翻攝自微博，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

除了直播睡覺可以賺錢，專門錄鈴聲叫人起床都可以月入6位數。浙江省杭州一名90後男子在微信朋友圈裡，兼職做一名「叫醒師」。就是根據客戶需求，他錄下不同鈴聲販賣，以至於後來生意愈做愈大，有時月入可高達10萬人民幣（約新台幣43萬元）。

本職是播音員的男子小孫（化名）表示，起初只是在網上看到一些搞怪有趣的鈴聲，而他剛好是「播音專業」出身，擅長發出不同聲音，也能輕鬆切換各種音色，其後便開始錄製各種特色的鈴聲，並分享給朋友聽。

沒想到，後來有人找他錄鈴聲，久而久之變成一門生意，提供客製化服務。例如，他以霸道總裁的聲線說，「你的夢想在叫你起床了，」又會中氣十足並壓低聲線地大喊，「早上起來！擁抱太陽！」

小孫熱愛「叫醒師」的工作，更認為非常有意義，「每天可以用聲音來叫醒不同人，然後讓他們有動力的去開啟新的一天，對社會也有貢獻。」

網友看後紛紛直呼羨慕，更指「叫醒師」簡直是自己的夢想職業，「做太適合我了，這簡直是我的夢想職業」、「原來還有這種職業，狠狠的羨慕了」、「我也想去做」、「我可以加入這個行業嗎」、「術業有專攻，做好做細就能賺錢」。