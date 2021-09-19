「儒行雙城　以文化人」上海孔子文化節今天開幕

記者趙禕/上海報導

▲本屆孔子文化節在上海和台北的孔廟會場以視訊直播方式雙城聯動，同聲相應。（圖／記者趙禕攝）

以「儒行雙城，以文化人」為主題的第十四屆上海孔子文化節，今天在上海嘉定孔廟開幕；設在上海和台北的會場在海峽兩岸以視訊直播方式雙城聯動，同聲相應，共同唱誦儒家經典、傳承中華文化。

本屆上海孔子文化節將舉辦一系列的活動，包括以「論語」及其他儒家思想精髓為題庫主辦有獎知識競賽；邀請長三角地區文化名家和大咖開設文化講堂傳播儒家文化；透過用展板和電子屏幕等展示「半小時漫畫論語」、「半小時漫畫中國哲學史」等作品，介紹孔子生平、儒家經典、中華優秀傳統文化；組織上海大學國際學生體驗中華優秀傳統文化，包括開筆禮、遞拜師貼、擊鼓勵志、齊聲誦讀「論語」等環節，加強中華文化國際傳播；以及組織市民到嘉定州橋老街參與問道、明禮、學藝、觀展、品茶等中華優秀傳統文化尋訪體驗活動等。

開幕儀式由上海市台辦主任鍾曉敏、上海市嘉定區區委書記陸方舟、上海市台辦副主任陽禮華、嘉定區委常委宣傳部長顧惠文、嘉定區委常委陸祖芳、嘉定區副區長王浩、嘉定鎮街道党工委書記徐嶸、上海市台協常務副會長嘉工委主委李錦漳等人點亮光斑，迎接旭日共同啟動。

▲開幕儀式由上海市台辦主任鍾曉敏、上海市嘉定區區委書記陸方舟、上海市台辦副主任陽禮華、嘉定區委常委宣傳部長顧惠文等人共同啟動。（圖／記者趙禕攝）

中共嘉定區委書記陸方舟表示，希望兩地以孔廟為載體，在「雲端」聯動的基礎上圍繞「孔子精神、儒家文化」核心，深化和鞏固滬台同胞同根同種同源的文化傳承，暢通兩岸文化交流橋樑，敞開心靈交流，攜手同心同向同行，共鑄中華民族偉大復興！

▲中共嘉定區委書記陸方舟致詞。（圖／記者趙禕攝）

大陸全國台企聯會長李政宏透過視訊致詞的時候說，參與孔子文化節活動既是對這位先賢的追思與祭奠，也是對中華優秀傳統文化的探索與傳承。海峽兩岸都有孔廟，代表著兩岸文化一脈傳承、親情血濃於水，這是一條連接起兩岸人民情誼的紐帶，以及促進兩岸經貿文化交流的平臺；台企聯願和兩岸各界有識之士攜手為實現中華民族的偉大復興而努力。

▲大陸全國台企聯會長李政宏致詞。（圖／記者趙禕攝）

▼上海台商子女學校學生以台北孔廟祭典上八佾舞表演視頻為背景，兩岸雲端同步表演莊嚴肅穆的八佾舞。（圖／記者趙禕攝）

今天的活動上有上海台商子女學校的學子們左執籥、右秉翟，在鐘鼓聲中，以台北孔廟祭典上八佾舞表演視頻為背景，兩岸雲端同步表演莊嚴肅穆的八佾舞，展示中華修身習禮文化；另外還有針對本屆孔子文化節設計的「心簡舞」，和由得到奧斯卡原創音樂大獎「臥虎藏龍」電影的二胡演奏者馬曉輝現場演奏盛世版的「春江花月夜」。

▲在本屆孔子文化節表演的「心簡舞」。（圖／記者趙禕攝）

▼二胡演奏家馬曉輝現場演奏盛世版的「春江花月夜」。（圖／記者趙禕攝）

今天的活動在全場同聲誦唱「儒行雙城 天下大同」聲中點燃全場高潮氣氛。

▲活動在全場同聲誦唱「儒行雙城 天下大同」聲中點燃全場高潮氣氛。（圖／記者趙禕攝）

舉辦本屆孔子文化節活動的上海嘉定孔廟始建於宋朝嘉定十二年（西元1219年），因為「規制崇宏，甲於他邑」而有吳中第一之稱；七百多年來整修、重建、增建了70多次。現在是中國科舉博物館，介紹中國科舉制度歷史，科考過程，還有很多狀元進士的試卷。裡面還有一條碑廊，將歷年收集的歷代書畫家的書法藝術、碑刻等嵌於壁間，包括黃庭堅、文徵明等的珍貴手跡，具有重要的史料價值。

▲始建於宋朝嘉定十二年的上海嘉定孔廟已經有七百多年的歷史。（圖／記者趙禕攝）

▼孔廟裡的碑廊有包括黃庭堅、文徵明等歷代書畫家的書法藝術、碑刻，具有重要的史料價值。（圖／記者趙禕攝）



