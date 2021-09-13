停止獵巫！埃及爸循規仍染疫　台灣女婿有團聚的權利！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

最近埃及爸很紅，他可能是我們這區Delta的源頭，連帶使我女兒的學校，也籠罩在染疫危機中，然而，在不可避免的驚慌之下，我還是不禁想到，媒體曝光與我們膚色、國籍不同的埃及爸，他於這次風波過後，該怎麼面臨來自鄰里生活圈的異樣眼光？

昨晚，我跟DA討論到疫情話題，忍不住說：「我覺得那個埃及爸爸蠻慘的，就算不直接認識，他的社區一定都曉得，這邊住了一個跟美國人長得不太一樣的外國人，那新聞一報出來，大家肯定知道是哪一戶，會責怪他把Delta帶進台灣。」

真的很奇怪！平時我們對外國人是最熱情、最接納的，但現在疫情期間，卻用種族原罪，去歧視這些台灣女婿、台灣媳婦，我絕對贊成疫調透明、公佈足跡，但不能用「外籍人士」去代稱這些新台灣人嗎？最匪夷所思的是，埃及爸被公開國籍，可哪間國小停課？哪個社區全棟清消？卻講得很隱晦，大家該注意的是有沒有去過這些地方，而不是那外籍源頭是埃及人！

我們都怕邊境失守，擔心更多變異病毒攻台，可是，大家都忘記了，病毒在台灣也可能會變異，人人都有可能染疫！我看到許多新聞討論區底下，有無知酸民留言霸凌，叫埃及爸「滾回去，不要害台灣！」替他與其妻冠上極難聽的「愛G8」代稱，這實在太over了！

埃及爸與他的兄弟，被主管機關曝光他是埃及籍，但他是按照政府規定流程返台，經過隔離14天後陰轉陽，那就與明知故犯的機師、獅子王不同了！身在搖滾區前三排，我當然也想趨吉避凶，但，他在這邊組成家庭，他會想念他的妻子與小孩，我們憑什麼攻擊一個走完政府流程，合法回台探望家庭的異國人士？

沒人希望得病，他如果知道自己身上有Delta，肯定不會回家！而且，我就住在這附近，每天誠惶誠恐地嚴格自律過日子，但我每趟出門，不管是採購，還是送小孩上學，都曾在路上看到完全沒戴口罩的頑劣分子，對！每次！然而，嘴上說害怕疫情，實際帶小孩趁暑假最後一週爽玩的家長也多得是，台灣人自己就趴趴走了，抓埃及爸當戰犯是什麼意思？

我想，這件事情過去以後，埃及爸應該會舉家搬遷，遠離這個他曾被烙下負面印記的地方吧！畢竟把Delta傳給深愛的家人，已經是他足以內疚一輩子的大事。

我呼籲政府，現在新北歡慶全採陰，大家都復課了，但孩子沒有疫苗保護，許多家長也還未打到疫苗，就算打了疫苗，也不等於沒有傳染力，我們難道不該借鏡埃及爸爸陰轉陽的狀況？那各位衛教人民的「潛伏期」這玩意兒是？並且應該加強對未戴口罩、未做實名制的取締！

我敢這樣說，因為我「就在這裡」。

★ 我是單身不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。