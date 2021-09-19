新竹98歲老伯市場擺攤！自曝「96歲妻」餐廳上班　真相揭曉網笑了

▲老伯性格開朗，自我介紹影片在網路流傳。（圖／翻攝自新竹爆料公社）



記者黃可昀／綜合報導

近期新竹社團流傳一段影片，一名高齡98歲的老伯在中央市場擺攤賣南北雜貨，雖然年事已高但仍很有活力，還透露自己妻子也很勤勞，96歲了還在餐廳上班，一家三口加起來274歲了都還在工作，不過其實真相並非如此。

一名網友在臉書社團「新竹爆料公社」表示，竹東鎮中央市場有一攤賣雜貨，老闆已經98歲還在做生意，對方自曝96歲的妻子在餐廳上班月賺2萬多，80歲的兒子則是擔任守衛，三個人都還有在工作賺錢，且攤位365天全年無休。

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這位老伯除了老當益壯，姓氏也相當特別，他透露自己姓「看」，全名叫做「看來去」，祖父叫「看天下」，爸爸叫「看世界」，兒子叫「看得有」，孫子叫「看起來」。祖父時期從大陸遷來台灣，來台後落籍客家庄，隨後便一直居住在新竹。

▲老伯自稱姓「看」已98歲，實際上是86歲的范姓爺爺。（圖／翻攝自新竹爆料公社）



老伯的自我介紹影片曝光後在臉書引發討論，「查詢那家餐廳跟公司違反勞基法，聘請超過80歲以上的老人，太離譜了吧」、「真有趣的姓和名字，頭一次聽過，老闆開朗幽默很棒」、「看不出98歲，身體很硬朗耶，老婆96歲還在上班太厲害了」、「我覺得這事有蹊蹺，拿身分證出來看看吧」、「看起來年紀沒有那麼大」。

據《中央社》報導，這段影片最早是今年4月在網路曝光，老伯伯自稱一家子都姓「看」，事實上他姓「范」，今年86歲，影片中的歲數與姓名只是博君一笑，並非真的90多歲了還在工作。