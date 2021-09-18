民進黨市議員竹北街頭宣講　盼竹竹合併升格「第七都」

▲趁著中秋連假返鄉潮，多名民進黨新竹市議員昨天前往竹北街頭宣講。（圖／陳建名提供）

記者呂晏慈／新竹報導

大新竹升格直轄市議題延燒，根據綠黨日前公布民調顯示，高達56%新竹縣、市民表態支持竹竹合併升格。民進黨新竹市議員李妍慧、曾資程、施乃如、鄭美娟、陳建名、劉康彥17日傍晚展開街頭宣講活動，首站選在竹北的文興路、自強南路口，高呼口號「合併升格、新竹先行」，希望爭取更多民意支持。

民進黨新竹市議會黨團總召李妍慧表示，新竹縣市不僅創稅能力佳，移入人口也是全台之冠，若要照顧超高齡化社會中的青少年人口，新竹需要在大眾運輸、學區環境、文教產業方面重新整合，並在醫療照顧、嬰幼兒補貼與長照等面向更加努力。

李妍慧強調，一切的根本都在有效率的單一地方政府，竹竹合併升格後，富裕的城市才能得到高效率的優質治理，更能減輕三明治世代的生活壓力。

劉康彥則形容，大新竹多年來是「一個生活圈、三個單位」，竹市、竹縣、竹科各自為政，但民眾的日常生活高度重疊，像是許多園區人選擇在竹北、竹東置產，但孩子就讀竹中、竹女、實驗中學，大家最害怕面對雨天的跨縣市交通。

劉康彥指出，經國橋每逢大雨就是塞爆，因此新竹縣、市政府在2017年合作推動智慧交通號誌控制系統，但如果沒有縣市分家，早就做了。包括台68的斷頭橋、銜接縣政九路的跨縣市橋梁，也因為縣市政府不同調而停擺，這就是縣市分家對大新竹的影響。

劉崇顯則表示，許多住在新竹縣的竹科朋友每天花許多時間在經國大橋通勤，但對改善跨區交通扮演重要角色的大新竹輕軌，卻因縣市政府規劃經驗上的落差導致可行性研究遲遲無法核定，合併升格後不僅能讓不同調的行政效率獲得改善，財政上也更有餘裕負擔輕軌的興建成本。

民進黨新竹市黨部主委陳建名強調，新竹縣、市自民國71年分家以來，衍生出不少都市規劃與土地利用的問題，縣市間的觀光與教育資源，也有更多交流、共享的空間。陳建名主張，新竹人值得過更好的生活，盼新竹縣市能盡快合併升格台灣第七都。