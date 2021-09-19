屏東南榮國中語文競賽選手大放異彩　勇奪潮州區8金1銅

▲南榮國中語文競賽選手勇奪潮州區8金1銅成績 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州區語文競賽18日在武潭國小舉行，南榮國中參賽的同學們從眾多優秀競賽員競爭中脫穎而出，囊括8項競賽冠軍，堪稱潮州區各校中的最大贏家。

南榮國中獲獎的同學；國語演說第一名李祐慈、英語演說第一名李芓嫻、閩南語情境演說第一名吳昕純、國語朗讀第一名林書妍、客語朗讀第一名曾益芹、國語字音字形第一名陳彥伶、作文第一名林芊妤、寫字第一名熊廷瑜、閩南語朗讀第三名林瑤恩；另客語情境演說、閩南語字音字形、客語字音字形、原住民語朗讀這些項目直接晉級參加屏東縣語文競賽，總共12項，將再度代表潮州區參加屏東縣語文競賽。

國語演說的李祐慈表示，這次的參賽經驗，帶給她演說技巧和心靈的提升，雖然目前九年級課業繁忙壓力大，但在指導老師的用心指導和鼓勵下，給予很大的動力，尤其在措辭和台風的表現上有很大的提升，在比賽時呈現最好的成果，其演說內容精彩豐富，語彙表達到位，榮獲國語演說第一名的佳績，實屬不易。

英語演說第一名選手李芓嫻表示，九年級的課業再加上密集的訓練，雖然承受極大壓力，但是也考驗時間分配與規劃能力，除了英語演說技巧的習得，更學到如何時間管理，對未來讀書升學有很大的助益。作文比賽的選手林芊妤表示，遵循作文指導老師的悉心指導的寫作方法，在不斷的練習書寫當中，找到各種作文題目的詮釋方式，是最大的收穫，很感謝指導老師細心的批閱每篇作文內容，給予適切的評語，讓自己能獲得作文第一名。

國語字音字形的選手陳彥伶表示，為參加比賽，每天都挪出固定的時間努力練習，絞盡腦汁追求提升自己的程度，再加上指導老師的時常鼓勵和指導，讓她能增加自信心，獲得國語字音字形第一名。

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