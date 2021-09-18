中秋連假首日「本土+0」！　今增6例境外移入、無人死亡

記者嚴云岑／台北報導

中秋連假首日，中央流行疫情指揮中心宣布好消息，今（18）日無新增本土病例，僅增加6例境外移入，另外確診個案中無人死亡。這也是繼9月11日零本土、零死亡外，暌違7日再傳來好消息。

▲9/18確定病例。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心說明，今日新增6例境外移入個案，為4例男性、2例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自印尼(案16234、案16235、案16236)、孟加拉(案16237)及菲律賓(案16238、案16239)入境，入境日介於9月4日至9月16日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,127,179例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,109,042例排除)，其中16,129例確診，分別為1,500例境外移入，14,575例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計839例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。