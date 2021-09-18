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社會 社會焦點 保障人權

只給6千家用！小氣夫卻砸10萬帶3女住飯店　正宮出招讓他痛吐200萬

▲偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲小氣人夫每個月只給家用6千，卻豪砸10萬帶3名小三住高級飯店，正宮崩潰提告。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／新北報導

人夫阿宏（化名）每個月僅給妻子小君（化名）6千家用，卻在外瞞婚與3名女子交往，還豪砸10多萬與小三、四、五住高級飯店，甚至拍下性愛影片等，其中一名女子還因此懷孕。小君直到某日照顧小孩時，無意間在阿宏的平板中發現性愛影片及訂房紀錄，才驚覺自己遭到背叛，憤而提告求償。法官審理後，判阿宏須賠償小君200萬元。

小君指控，自己與阿宏結婚多年，原本感情恩愛，並育有2名子女，但自2018年開始，阿宏卻多次以加班為由晚歸，或以出差等理由不回家，直到某日，她在照顧孩子時，無意間從阿宏的平板電腦中發現阿宏與3名女子的親密訊息，甚至還有性愛影片及訂房紀錄。

人妻哭訴，阿宏在跟B女拍攝性愛影片的日期，還是夫妻倆的結婚紀念日，而與C女不僅拍攝性愛影片，阿宏還無套上陣，導致C女懷孕，讓她幾近崩潰。此外，阿宏婚後每個月僅給6千家用，若有不足，她還必須低聲下氣地跟阿宏「請款」，有時候還必須看阿宏臉色，但阿宏卻在外豪撒10多萬與婚外情對象入住高檔的日月潭雲品飯店、吃高級餐廳，讓她心寒決定對阿宏及3名女子提告求償。

對此，阿宏辯稱，他為了讓家庭有更好的經濟條件，因此接受公司外派到東南亞2年，但回國後卻發現與小君的關係越來越疏離，還經常發生爭吵，而小君也不願陪他去參加他喜歡的車展、錶展等，他只好透過工作來逃離家庭。

阿宏表示，後來他無意間接觸到交友軟體，希望從中可以消除身活苦悶，但又擔心已婚身分遭人側目，才在個人資料上填上「未婚」、「結婚意願：如果找到合適的對象就結婚」等，也因此陸續認識了A女、B女及C女，但否認與A女、B女交往，而與C女也僅交往10個月。

至於每個月僅給家用6千的部分，阿宏表示，這是與小君約定好的數字，但家中所有的開銷也都是他在支付，每個月至少花6、7萬元在在家庭支出，他付出這麼多，小君卻做出這樣的不實指控，「才是令人所髮指的事」。

法官審理時勘驗阿宏與3名女子的對話認定，3名女子確實不知道阿宏的已婚身分，而C女因懷孕後，阿宏才告知已婚，但她也隨即與阿宏分手，因此主觀上3女並無故意、過失，並不構成侵權行為。

法官事後痛批，阿宏使用詐術與多名無辜女子交往，違反了婚姻關係的忠誠義務，還傷害了無辜女子的感情，因此判他須賠償小君200萬元。全案可上訴。

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