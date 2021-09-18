4分鐘被連開5紅單！換車道未打燈被檢舉　駕駛怒：一定要罰到滿？

▲4分鐘被連開5罰單，駕駛氣炸「一定要開單開到滿嗎」。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市一名駱姓駕駛投訴，他日前開車行經高速公路，由於4分鐘內5度變換車道未打方向燈，被後方車輛連續檢舉，最終被警方開了5張紅單，讓他非常不滿，雖然確實有違規，但為何一個未打方向燈，可以連罰5次，質疑警方「一定要開單開到滿嗎？」

根據《東森新聞》報導，駱男8月17日從高雄開車到台南，上午7點7分至7點11分行經國道期間，由於變換車道未打方向燈，被後方車輛錄影檢舉，短短4分鐘共3.8公里路程，就被警方連續開了5張罰單，讓他又氣又無奈，也質疑明明「違規事項」都一樣，為何能在極短的時間內連續開罰。

駱男說，「我打電話到國道警察局時，員警跟我說，我一定是犯了5次不同的違規，我就跟他說不是唉，都是同一種（變換車道未打方向燈），他立刻說不可能」、「其中的2張，是在1分鐘連開的，員警開單是不是都是像蓋橡皮圖章一樣，只要拿過來蓋個章，就可以出去了」。

▲駱男不滿警方短時間內連開5張罰單。（圖／東森新聞）

他也舉例，以前有一名女子在下交流道時，2度變換車道未打方向燈，被警方連續開了2張罰單，女子認為罰單相距不到一分鐘，地點也僅相距0.5公里，認為不符比例原則，決定提出行政訴訟，最終也成功撤銷第二張罰單。他認為自己的情況，與上述例子中的女子一樣。

對此，國道警察局新市分隊分隊長許允弘表示，「2個以上違規行為，應該分別舉發處罰，民眾多次變換車道，未全程使用方向燈，因此才會分別處罰」。警方強調，每一次變換車道未打方向燈，都是一次違規行為，罰單都是依法執行，若民眾覺得有問題，可以依程序提出申訴。

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