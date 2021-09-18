13歲少女激戰3男！媽靠一瓶礦泉水抓出已婚惡狼：顧自己爽

▲13歲女透過交友軟體半年與3男多次性交。（示意圖／免費圖庫pxhere）



記者崔子柔／綜合報導

台中13歲少女小方（化名）透過交友軟體結識多名男子，半年內與其中3男約會，發生性行為，小方母親在她房間裡發現貼有汽旅名稱的礦泉水，才逼問出實情。

根據判決書內容，小方當時謊稱已滿14歲，在2018年7月和邱男在某公園約會，遭摸胸、親吻但沒有反抗，後來邱男2度帶小方到摩鐵進行口交、性交、肛交等。

小方同年8月和賴男約在某國小見面，上了賴男的車後遭摸胸及陰部，之後2度被帶去摩鐵泡澡，進行手淫、口交等。黃男則在同年12月直接開車載小方到汽旅性交。

小方媽媽有天在小方房間發現貼有汽旅名稱的礦泉水，追問出實情後氣得向警方投案，邱男、黃男都在審理時直接認罪，不過已婚的賴男則辯稱，「我知道她是國中生，與她單獨出去，沒有肢體上的接觸，只是聊天而已，汽車旅館內也是分開洗澡」。

不過小方媽媽提出賴男與女兒LINE對話證據，怒罵「口交洗澡摸生殖器」、「還顧自己爽叫我女兒口交」，最後賴男則回「對不起」。

因小方當時自稱14歲，法院依與14歲以上未滿16歲女子性交、猥褻罪論處，認罪的邱男、黃男在二審時分別被判7月、5月徒刑，可易科罰金定讞。法官認定賴男與少女性交1次、猥褻3次，各判6月、10月徒刑，賴男不服上訴最高法院，合議庭則維持二審判決，不得易科罰金定讞。