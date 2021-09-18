世界看見臺北！柯文哲受邀出席自由城市高峰會

▲2021年自由城市協定高峰會視訊會議。（圖／台北市政府提供，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

2021年自由城市協定高峰會由匈牙利布達佩斯主辦，在9月16日以實體搭配視訊的方式辦理，布達佩斯市政府特別邀請柯文哲出席高峰會，並與巴黎、洛杉磯、維也納、阿姆斯特丹、巴塞隆納等24個城市市長共同簽署自由城市協定。

自由城市協定是在2019年12月由布達佩斯、布拉格、華沙及布拉提斯拉瓦等4城市市長發起，旨在共享城市發展並攜手努力達成自由民主、多元包容及減緩全球暖化等目標。柯文哲在應邀致詞時表示，參加此次活動不僅是要表達臺北市對自由城市協定的支持，更要與各國際城市結盟、共同以行動解決全球刻正面臨的危機，例如氣候變遷、傳染病等議題。

柯文哲表示，臺北市近年來致力於綠色交通、大大改善了空氣品質，更因應COVID-19的疫情加速了產業數位轉型政策，開放共享向來就是臺北市治理的核心價值，非常樂意將臺北市發展的具體成果與各城市共享，更期待未來能與各國際城市深度合作，共同帶動城市發展。

2021年匈牙利布達佩斯論壇（2021 Budapest Forum）緊接著在9月17日展開，黃珊珊副市長也受邀擔任分論壇講者，演講主題為：「社群媒體的公益用途(Beyond Dystopian Vision: Social Media for the Public Good)」。這都證明了臺北市的努力、全世界都看得見。