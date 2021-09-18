402萬人搶BNT！第九輪有望「擴大施打對象」　指揮中心今將宣布

▲BNT疫苗下週開打。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

第九輪疫苗提供民眾接種第一劑BNT，下週六（9/25）開打。中央流行疫情指揮中心昨（17）日結算疫苗平台，有402萬人登記有意願接種BNT疫苗；根據指揮中心原本劃第九輪可打BNT對象為「18至22歲」、「所有65歲以上」、「第九類40歲以上」等三類，也不排除向下加開第九類對象的年齡層，發言人莊人祥說，實際接種對象、人數，將在今天下午記者會宣布。

企業捐贈1500萬劑BNT疫苗已有兩批提前抵台，分別為首批於9月2日送達的93萬劑，以及於9月9日送達的91萬劑，目前共計到貨184萬劑，並於16日完成檢驗封緘。

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指揮中心規劃BNT疫苗年輕族群優先，下週首度展開接種，除23日開放12~17歲國高中生的校園接種，25日進一步讓疫苗平台第九輪對象施打。而根據指揮中心統計，疫苗平台結算至17日中午12點為止，有1457萬人上網登記，當中選擇BNT疫苗者達到402萬人。

指揮中心公布第九輪BNT對象初步有三類，包含「18至22歲」、「所有65歲以上」、「第九類40歲以上」，且意願登記選擇BNT民眾，預約接種BNT疫苗第一劑。

實際第九輪開放人數有多少？莊人祥昨表示，今（18）日會針對各縣市提供校園接種一週使用量來精算，進一步評估是否往下開。而增開對象以第九類（高風險慢性疾病者等）優先，從未滿40歲者依年齡往下，等第九類民眾都接種完畢之後，才會評估開放未滿65歲的一般民眾施打。

第九輪同時提供高端疫苗第二劑接種，「9月28日(含)前符合高端疫苗第二劑接種間隔滿4週以上民眾」將可以預約。

第九輪BNT與高端疫苗的預約時間：9月20日10時至9月22日12時止；至於施打期間，BNT疫苗預計於9月25日至10月2日；高端疫苗預計於9月30日至10月2日。

9/14 10:00-9/17 12:00 意願登記狀況

全國意願登記完成總人數：14,571,972 人。(9/14 10:00 以後新增12-17歲18,880 人)

疫苗登記狀況如下：

其中登記時已完成2劑無法登記疫苗種類：2,914 人

其中意願登記BNT疫苗總計：4,025,771 人(9/14 10:00 以後新登記：44,990 人）