　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

402萬人搶BNT！第九輪有望「擴大施打對象」　指揮中心今將宣布

▲▼首批BNT最快9／16出關。（圖／食藥署提供）

▲BNT疫苗下週開打。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

第九輪疫苗提供民眾接種第一劑BNT，下週六（9/25）開打。中央流行疫情指揮中心昨（17）日結算疫苗平台，有402萬人登記有意願接種BNT疫苗；根據指揮中心原本劃第九輪可打BNT對象為「18至22歲」、「所有65歲以上」、「第九類40歲以上」等三類，也不排除向下加開第九類對象的年齡層，發言人莊人祥說，實際接種對象、人數，將在今天下午記者會宣布。

企業捐贈1500萬劑BNT疫苗已有兩批提前抵台，分別為首批於9月2日送達的93萬劑，以及於9月9日送達的91萬劑，目前共計到貨184萬劑，並於16日完成檢驗封緘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心規劃BNT疫苗年輕族群優先，下週首度展開接種，除23日開放12~17歲國高中生的校園接種，25日進一步讓疫苗平台第九輪對象施打。而根據指揮中心統計，疫苗平台結算至17日中午12點為止，有1457萬人上網登記，當中選擇BNT疫苗者達到402萬人。

指揮中心公布第九輪BNT對象初步有三類，包含「18至22歲」、「所有65歲以上」、「第九類40歲以上」，且意願登記選擇BNT民眾，預約接種BNT疫苗第一劑。

實際第九輪開放人數有多少？莊人祥昨表示，今（18）日會針對各縣市提供校園接種一週使用量來精算，進一步評估是否往下開。而增開對象以第九類（高風險慢性疾病者等）優先，從未滿40歲者依年齡往下，等第九類民眾都接種完畢之後，才會評估開放未滿65歲的一般民眾施打。

第九輪同時提供高端疫苗第二劑接種，「9月28日(含)前符合高端疫苗第二劑接種間隔滿4週以上民眾」將可以預約。

第九輪BNT與高端疫苗的預約時間：9月20日10時至9月22日12時止；至於施打期間，BNT疫苗預計於9月25日至10月2日；高端疫苗預計於9月30日至10月2日。

9/14 10:00-9/17 12:00 意願登記狀況
全國意願登記完成總人數：14,571,972 人。(9/14 10:00 以後新增12-17歲18,880 人)

疫苗登記狀況如下：
其中登記時已完成2劑無法登記疫苗種類：2,914 人
其中意願登記BNT疫苗總計：4,025,771 人(9/14 10:00 以後新登記：44,990 人）

►破盤5折！innisfree綠茶籽精華液必囤

ET快訊
快訊／天才剛亮！連假首日國1「紫爆」路段曝　時速僅16公里

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

BNT、莫德納、AZ、高端混打　醫揭這組合「好棒棒」

不想塞車看過來　中秋連假國道長、短程替代路段一次看

今水氣最多防劇烈天氣　「15號颱」最快收假日生成

402萬人搶BNT！第九輪有望「擴大施打對象」　指揮中心今將宣布

連假首日國道6地雷路段出爐！國5「凌晨湧車潮」恐連塞11小時

快訊／天才剛亮！連假首日國1「紫爆」路段曝　時速僅16公里

40歲存款1000萬想退休　網點「關鍵3條件」：夠吃30年

打高端驗抗體恐罰25萬　名醫怒了：「打愛國心」就可抗病毒入侵

花蓮7歲童玩手機狂課金！爸爸收帳單嚇傻　投訴消保官被告知無法管

幫四叉貓驗抗體惹議　禾馨貼公文曝「6月就向北市府報備」

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

神人90天徒手蓋起「露天游泳池」　內藏滑水道！奇蹟手藝根本是麥塊

陳意涵曬新髮型！老公「又換一個老婆」　「暴瘦凸眼」素顏曝光…網驚：變了個人

小黃司機載客鑽巷...不讓險撞路人　他怒捶車嗆：靠到我了！下來講啊

罹癌媽2次化療「等不到健康的肺」　6歲兒醫院陪病3年...夫：救我太太

澎恰恰否認合作連千毅！「一直都沒談成」　認「債權人增加了」：多半是演藝圈的人

小鬼黃鴻升「扶喝醉爸爸」最親近的一次　黃爸爸再看不捨：心裡很有感觸

楊一展送龍劭華哀痛「多重視資深藝人」　楊烈惋惜好友：為什麼大家怕醫院

男考機車駕照「直線七秒」抖爆　自嘲手腳中風XD網笑：別上路啊

BNT、莫德納、AZ、高端混打　醫揭這組合「好棒棒」

不想塞車看過來　中秋連假國道長、短程替代路段一次看

今水氣最多防劇烈天氣　「15號颱」最快收假日生成

402萬人搶BNT！第九輪有望「擴大施打對象」　指揮中心今將宣布

連假首日國道6地雷路段出爐！國5「凌晨湧車潮」恐連塞11小時

快訊／天才剛亮！連假首日國1「紫爆」路段曝　時速僅16公里

40歲存款1000萬想退休　網點「關鍵3條件」：夠吃30年

打高端驗抗體恐罰25萬　名醫怒了：「打愛國心」就可抗病毒入侵

花蓮7歲童玩手機狂課金！爸爸收帳單嚇傻　投訴消保官被告知無法管

幫四叉貓驗抗體惹議　禾馨貼公文曝「6月就向北市府報備」

美國下周召開防疫峰會　台灣有望受邀參與

BNT、莫德納、AZ、高端混打　醫揭這組合「好棒棒」

李易「常常想念你」：有空到夢裡坐坐！曝1年心境：大家都會好好的

林昀儒全運會獎金累計67萬　投資理財有一套「背後高人曝光」

不想塞車看過來　中秋連假國道長、短程替代路段一次看

縱火燒死3女童竟喊：都是她的錯！　冷血運將享「打麻藥」槍決

iPhone 13電池容量曝！這機型升級最有感　比前代增加18%

今水氣最多防劇烈天氣　「15號颱」最快收假日生成

13歲少女激戰3男！媽靠一瓶礦泉水抓出已婚惡狼：顧自己爽

402萬人搶BNT！第九輪有望「擴大施打對象」　指揮中心今將宣布

泥泥學姐「上半身只穿內衣」逛超商！　 穿搭遭批評…本尊回應了

生活熱門新聞

中秋節「極陰日」！4生肖小心沖煞衰運上身

快訊／天才剛亮！　連假首日國1「紫爆」路段曝

電話一接就掛！鄉民曝內幕：接了就輸了

對流發威大雨彈來襲　3地區雷雨猛灌

疫情炸鍋「3老公決意離婚」吐苦水：人生痛苦

即／高雄「戶外禁烤令」即刻實施！違者可罰1.5萬

即／莫德納108萬劑抵台！深夜降落桃園機場

花蓮7歲童玩手機狂課金！爸爸收帳單嚇傻

iPhone曾被預言會慘敗！賈伯斯當年一句話打趴

網酸「東泉美味在哪？」　台中人親解答被推爆

中午截止！想打BNT「這3類人」快登記

午後雷雨來了！7縣市大雨特報」

打高端驗抗體恐罰25萬　名醫怒了

超辣外送員「下衣失蹤」甜笑迷暈眾人　本尊被神出了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

張庭身價300億…悄註銷9家公司　被瘋傳「逃回台灣」

中秋節「極陰日」！4生肖小心沖煞衰運上身

鬼父「性侵女兒」生下孩子！老婆庭上求情

中秋開跑！星巴克連續10天買1送1

許怡才遭逼陪睡是真的！幕後人士曝：拍一半跑去開房

營養師警告：3族群不能吃柚子！和這些藥一起吃超可怕

連千毅開嗆澎恰恰：我知名度不比你差

澎恰恰拒絕2000萬合約內幕曝光！　考量「3因素」

LINE貼圖「下殺三折」　15款人氣貼圖限時下載

海上漂4天　媽喝尿哺乳「被吸乾」脫水亡

快訊／天才剛亮！　連假首日國1「紫爆」路段曝

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

即／飆車撞2死3傷　2男遭聲押

電話一接就掛！鄉民曝內幕：接了就輸了

荷蘭傳隨機攻擊　十字弓射殺2人

更多

最夯影音

更多
女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！
拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

神人90天徒手蓋起「露天游泳池」　內藏滑水道！奇蹟手藝根本是麥塊

神人90天徒手蓋起「露天游泳池」　內藏滑水道！奇蹟手藝根本是麥塊

陳意涵曬新髮型！老公「又換一個老婆」　「暴瘦凸眼」素顏曝光…網驚：變了個人

陳意涵曬新髮型！老公「又換一個老婆」　「暴瘦凸眼」素顏曝光…網驚：變了個人

小黃司機載客鑽巷...不讓險撞路人　他怒捶車嗆：靠到我了！下來講啊

小黃司機載客鑽巷...不讓險撞路人　他怒捶車嗆：靠到我了！下來講啊

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面