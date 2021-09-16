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中秋節「12星座」求良緣、旺財方法曝！想斬爛桃花可別拜月老

▲▼農曆八月十五要補運。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲農曆八月十五除了烤肉、賞月，也要記得給自己補個運。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

中秋節即將到來，每年農曆八月十五除了是家人團圓賞月的日子，更是月老誕辰及土地公得道的大日子，因此這天不只能補運，還可以求姻緣跟旺財源。《科技紫微網》就整理出12星座在這天補運、求姻緣、旺財的方法！

火象星座：牡羊、獅子、射手

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火象星座今年正值努力衝事業的階段，不過下半年會面臨不少工作上的壓力，需要補強事業運。農曆八月十五日當天，準備好金紙鮮花供品，到家裡附近的土地公廟，誠心祈求土地公為事業運加持，向神明稟報目前遇到的困難和未來的期望，可以為下半年帶來好運氣。

若想增旺其他運勢，火象星座可以從幸運色著手，多挑選黃色、綠色、丈青色的衣服或飾品來搭配，其中黃色可以帶給人溫暖的感受，綠色則是和平，有助於減緩火象星座過於衝動的特性，讓事情圓滿順利。

水象星座：巨蟹、天蠍、雙魚

今年水象星座易受到情緒影響，導致工作或感情亂了陣腳，尤其在感情方面更需要安定、安神，才能在事業上安心衝刺。不管是希望現在的愛情順利、脫單，或求得好姻緣，都要好好把握農曆八月十五，記得準備好金紙鮮花供品，依照拜拜的禮節，到月老廟祈求月老賜福、賜有緣人，以增旺愛情姻緣的運勢。

另外想要全面提升好運氣，水象星座也可以從溫馨感的居家佈置著手，或以帶有幸福氛圍的燈飾窗簾裝飾，使用藍色、紫色為基調，能撫平水象星座不安的情緒，當身心獲得休憩、精神變好，好運自然跟著來。

土象星座：金牛、處女、摩羯

土象星座今年在賺錢這一方面要特別小心，不僅工作上要努力，也需要增強一下偏財運，尤其下半年在投資股票上非常有機會大賺一筆！因此農曆八月十五日記得到土地公廟，祈求土地公財運加持，讓下半年的財富運勢衝到最高點，財源滾滾來。

另外也可以配戴粉晶、紫晶或黃水晶讓其他方面一起旺，其中粉晶讓嚴肅的土象星座多了一份柔和，人際關係和諧，職場及桃花的好運也會跟著來。

風象星座：雙子、天秤、水瓶

今年風象星座需要加強貴人運！人際互動的好壞一直都是風象星座成功的關鍵，因此貴人運相當重要，想要招福星讓貴人靠近，記得在農曆八月十五到土地公廟拜拜，除了基本的供品、金紙，還要附上「貴人接引金疏文」，同時補財運又添貴人運。

風象星座也可以透過「香水」來增強運勢，香味能夠提升整體氣場，其中以「中性果香調」最為合適，例如白柚、西西里檸檬氣味，清新的氣息能夠提振能量，帶來幸福好運。

總結來說，想增旺事業運、財運、貴人運，可以拜最接地氣的土地公，而且土地公身旁的虎爺大將軍，還可以化解小人；若是想脫單、求好姻緣，或祈求愛情順利，那就拜月老，但是切記，月老只賜「正緣」，如果要斬斷爛桃花，或小三要轉正宮，千萬不能拜月老！

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