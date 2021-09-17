同困車上2小時！9歲童玩耍觸怒鬥牛犬　全身「54處咬痕」失血慘死

Frankie Macritchie,9, was attacked by dog at caravan park in Cornwall, inquest hearshttps://t.co/CqUTABBM1U — BBC News (UK) (@BBCNews) September 16, 2021

記者李振慧／綜合報導

英國一名9歲男童被媽媽和朋友的美國鬥牛犬單獨留在車上，媽媽2小時返回發現兒子滿身是血倒在車上，全身包含頭部、胸部、腿部等一共54處受傷，驗屍發現死因為失血過多身亡，如今失職的母親與狗主人皆被判刑。

來自普利茅斯市(Plymouth)的9歲男童麥克里奇(Frankie Macritchie)，2019年4月與家人到康瓦爾郡盧港(Looe)的度假公園Tencreek Holiday Park遊玩時，32歲母親威利斯(Tawnee Willis)為了參加朋友派對，竟然把他和29歲朋友托特德爾(Sadie Totterdell)所養的鬥牛犬單獨留在拖車上，慘案發生時被困在密閉空間的他根本無處可逃。

驗屍發現，麥克里奇全身一共54處被咬傷，法醫在庭上表示，「狗攻擊的目標主要是他的頭部和頸部，臀部和腰部也有明顯咬痕」，這種毀滅式的恐怖攻擊，無論是兒童還是成人遇到都會因失血過多死亡，「即使事件就發生在醫院門口，也很懷疑男童能否存活下來」。據了解，有民眾曾目睹麥克里奇喜歡對鬥牛犬吹氣，鬥牛犬看起來沒有很高興，有可能玩耍時不小心觸怒了狗。

警方調查發現，威利斯當時把兒子獨留在拖車上，自己卻在嗑藥趴上喝酒狂歡，依疏忽照顧兒童的罪名判處2年刑期，狗主人托特德爾明知愛犬有攻擊性卻沒有負責任管制，也被判處3年刑期。麥克里奇的祖母近來在調查中感謝醫護人員，當初他們已經盡了一切努力搶救，讓她和丈夫在孫子人生中的最後一刻能陪伴在身旁。

▼媽竟然把兒子和凶犬單獨留在車上。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）