「男扮女」騙3少女裸拍瘦身衣廣告　被逮詭辯：不會起邪念

▲林男假借拍瘦身衣的廣告，誘3少女拍裸照得逞，事後辯稱，照片只顯示胸部、未猥褻，不足以產生不正念頭。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／台中報導

彰化一名林姓男子，以臉書女子暱稱，向3少女指出，代言拍瘦身衣影片可以賺錢，且相關影片會經過當事人同意後，才會採用，誘騙3少女分別使用手機拍攝自身裸照，傳給林男欣賞，直到其中一名少女的母親發現後，驚覺不對，報警處理。一審，法官依法判林男有期徒刑4年，林男不服，上訴二審。台中高分院審理後，駁回林男上訴，維持原判。

林姓男子以臉書女子暱稱，分別找上小花、小婷和小芳（化名）三名少女，向3人謊稱代言拍攝瘦身衣影片可以賺錢，且相關影片核可後經過當事人同意後才會採用，讓3人信以為真，分別按照林男的指示，用手機拍攝胸部或下體裸露之照片，傳給林男以供其觀賞，直到被小芳的母親無意間看見2人的對話紀錄，驚覺有異，怒報警處理。

偵訊時，林男對其犯行坦承不諱，林男的辯護人則幫其辯稱，警方查扣的照片當中僅顯示胸部，並未有猥褻的情形，不足以產生不正觀念，其餘當事人相關拍攝的照片或影片等也均全部刪除，認為3人證述不實，相當可疑，何況事後林男也與3人和解並賠償，因此向法官請求減刑。

台中高分院審理後卻指出，林男誘騙3少女拍攝裸露胸部或陰部的照片，再將影像傳給林男，經3名少女歷次指述明確，且拍攝身體隱私處照片，並非年僅約14歲少女日常生活可經常體驗從事之事，審酌相關證詞後認為3人證述可採信，不採信林男辯護人的辯詞。

不過法官審理相關事證也指出，原審認為林男罪證明確，其為滿足一己私慾以詐術誘使14年少女製造猥褻電子訊號，對被害人的身心健康與人格發展有不良影響，惟念其事後坦承犯行並與被害人等成立調解，其施用詐術所製造猥褻電子訊號數量不多，林男已刪除，未有散布，因此依法判其有期徒刑4年。台中高分院審理後認為，原審量刑無誤，駁回上訴，維持原判。

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